Ponte della Pungela, piloni da rimuovere

Ancora attese per il rifacimento del ponte della Pungela a Villa San Martino di Lugo. A bloccare i fondi Pnrr, stanziati per avviare il cantiere dopo la consegna dei lavori già avvenuta nei mesi scorsi, è la richiesta formulata dalla Regione che chiede di rimuovere interamente i quattro piloni di cemento sui quali poggia la passerella pedonale, due dei quali collocati direttamente nell’alveo del fiume Santerno. Un costo aggiuntivo importante, pari a circa due milioni di euro che l’Amministrazione comunale ha chiesto di inserire fra gli interventi previsti e finanziati dai piani speciali elaborati dalla Struttura commissariale.

Solo dopo questo intervento, che rischia di posticipare di nuovo l’avvio del cantiere, potranno iniziare i lavori finanziati per un totale di 600.000 euro messo a disposizione da fondi Pnrr nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana. La messa in sicurezza del ponte è stata chiesto a più riprese e a gran voce dai cittadini della frazione di Villa San Martino riuniti, già nel 2019, in un comitato che ha aggregato anche residenti delle città confinanti, Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda, uniti nell’opporsi alla decisione iniziale, presa dall’Amministrazione, di abbattere la passerella pedonale. Scelta che in seguito è rientrata per trasformarsi nel progetto di valorizzazione attuale che, in base alle proiezioni originarie, avrebbe già dovuto essere concluso e che prevede la sostituzione ex novo dell’intera passerella e la sua collocazione una altezza superiore rispetto all’attuale e di un percorso ciclopedonale in legno.

L’alluvione del maggio 2023 ha inciso in maniera drastica sulle tempistiche rendendo prioritario l’intervento di ripristino degli argini del Santerno coordinato dall’Agenzia Regionale per la sicurezza del territorio e la protezione civile. Al progetto del rifacimento della Pungela è collegato anche la realizzazione della pista ciclabile di circa 4,2 chilometri che unirà il ponte al parco Golfera e quindi l’abitato della frazione di Villa San Martino al centro urbano di Lugo. L’intervento prevede anche la realizzazione di seicento metri di marciapiede su via provinciale Bagnara tra le vie Pedergnana e Fratelli Rosselli e lungo via Villa fino a via Sammartina.

Monia Savioli