Ponte delle Grazie, al via i lavori di consolidamento

Si è conclusa nei giorni scorsi la procedura negoziata riguardante il restauro ed il consolidamento delle spalle e delle fondazioni del ponte delle Grazie. Un intervento programmato già da tempo, e non legato ai recenti eventi atmosferici, finanziato in parte tramite fondi Pnrr e in parte da un mutuo pari a 100mila euro contratto dalla municipalità. Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori è stata la Società cooperativa montana Valle del Lamone con sede a Brisighella, per un importo complessivo di 208mila euro oltre a iva ed oneri di sicurezza. La realizzazione del restauro e del consolidamento dell’importante snodo carrabile, con marciapiede e pista ciclopedonale che collega corso Saffi a corso Europa passando sopra al fiume Lamone è prevista in novanta giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Non si tratta dell’unico intervento effettuato sul ponte realizzato tra il 1948 e il 1952, visto che nel 2017 il ponte fu chiuso al traffico veicolare per oltre un mese a causa di un intervento urgente di messa in sicurezza sulla struttura portante. Inoltre si procedette con la risistemazione delle travi più ammalorate che partivano alle spalle del ponte. Nell’estate del 2019 poi si procedette con l’allargamento dei due marciapiedi laterali, l’innalzamento rispetto alla sede stradale e la delimitazione degli spazi di transito tramite cordolo. Storicamente il ponte delle Torri che collegava la città all’allora borghetto fu distrutto da una fiumana nel 1842. Dopodiché nel 1865 fu ricostruito in materiale ferroso ma fu poi fatto saltare dai tedeschi nel 1944 durante il conflitto bellico. Ricostruito provvisoriamente dagli americani fu quindi definitivamente sostituito nel 1951 con la realizzazione dell’odierno Ponte delle Grazie.