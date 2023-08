"Ponte delle Grazie e argini dei fiumi, necessario trovare soluzioni"

Il Ponte delle Grazie sarà oggetto di un’interrogazione regionale. A porre all’attenzione della Giunta Bonaccini la questione è il consigliere della Lega Andrea Liverani: "Il Ponte delle Grazie è un’infrastruttura necessaria per i cittadini perché collega la città al Borgo Durbecco dove sono presenti scuole, attività commerciali, stazione dei vigili del fuoco e altre attività. È necessario che venga ripristinato, o che vengano trovate soluzioni alternative in vista della riapertura delle scuole, visto che si creerà ancora più traffico". Nel documento Liverani specifica come "la chiusura del ponte sta causando notevoli disagi ai cittadini e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Faenza ha dichiarato che il ponte, già noto per le diverse criticità emerse durante una verifica di sicurezza nel 2022, dovrà essere ricostruito ex novo e che ci vorrà diverso tempo, ipotizzando anche diversi anni. L’intervento, con l’apertura delle scuole il 15 settembre, rallenterà ulteriormente la viabilità urbana, provocando anche disagi". Per questo il consigliere della Lega ha proposto "l’installazione di un ponte Bailey momentaneo in grado di alleggerire il traffico sul ponte delle Grazie e, nel caso venga considerata questa ipotesi, quanto costerà e con quale tempistica verrà realizzata". Un’ipotesi che è già al vaglio dell’amministrazione comunale e sulla quale, per quanto di competenza, ovvero la parte relativa alla messa in sicurezza idrogeologica della città con eventuale elevamento degli argini del Lamone, potrà rispondere anche la Regione.

Liverani ha presentato anche una seconda interrogazione, chiedendo chiarezza sul ripristino degli argini dei fiumi e sul ruolo degli agricoltori, riprendendo le perplessità manifestate dagli agricoltori e dalle associazioni di categoria, in primis Coldiretti. "L’assessore regionale Irene Priolo – dice Liverani – non ha dato alcuna risposta agli agricoltori che oggi a Faenza, assieme alle associazioni di categoria, hanno chiesto di fare il punto dopo i tanti danni subiti. Si è limitata a dire che ora tocca al Governo. Prima però era stato vietato ai tanti operatori agricoli attivi sul territorio di fare qualsiasi manutenzione e pulizia degli argini. Adesso invece si prospetta il rischio che gli agricoltori siano chiamati a ripristinare da soli gli argini dei fiumi che confinano con le loro proprietà. Un rischio che l’assessore Priolo non ha confermato né smentito, alimentando ulteriore preoccupazione tra gli agricoltori". Per il consigliere regionale della Lega "La Regione era ed è responsabile di quanto accaduto, e adesso sfugge alle responsabilità lasciando chi ha subito piccoli o ingenti danni da soli ad affrontarne le conseguenze. Per questo giudico inaccettabile lo scaricabarile sistematico della Regione sul Governo, quando chi poteva e doveva fare di più è proprio la Regione perché sua è la gestione del rischio idraulico".