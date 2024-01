Ponte delle Grazie e ponte provvisorio, . Padovani presenta un’interrogazione

Dall’alluvione il Ponte delle Grazie è al centro delle attenzioni dei faentini. Primo tra tutti i motivi perchè senza la struttura, chiusa al transito veicolare da maggio, è venuto a mancare il collegamento più diretto tra il Borgo e il centro cittadino, costituendo così un problema quotidiano reale per chi vive o lavora al di là del fiume Lamone. Il tema è stato, tra gli altri argomenti, discusso nelle assemblee che i comitati di cittadini alluvionati hanno organizzato negli ultimi otto mesi. Lo stesso vale per i tavoli tecnici e istituzionali, senza dimenticare le commissioni consiliari, ed anche il consiglio comunale nel quale, in varie declinazioni ovvero sotto forma di voce inserita a bilancio o di interpellanza, l’argomento ‘Ponte delle Grazie’ è stato più volte affrontato. Così sarà anche nella seduta calendarizzata domani, visto che alla nota diramata dall’Ente Locale nel tardo pomeriggio di martedì, è seguita un’interrogazione presentata dal consigliere di Area Liberale Gabriele Padovani.

La nota del Comune faceva riferimento alla determina approvata in giunta martedì mattina relativa ai lavori di consolidamento e restauro del ponte, che dovrebbero consentire la riapertura provvisoria del fondamentale collegamento. In un unico senso per limitarne il carico, e provvisoria "in attesa di arrivare ai lavori di demolizione dell’impalcato e alla relativa ricostruzione dello stesso". Nello stesso comunicato l’amministrazione ha inoltre annunciato la realizzazione di interventi di rinforzo dal costo di 200mila euro, finanziati con contributo statale dal fondi legati alle alluvioni. E contestualmente l’Ente ha ufficializzato anche l’inizio dei lavori di installazione del ponte provvisorio di tipo ‘Janson Bridging’ a campata unica che consentirà il transito dei veicoli nel senso opposto. A tale proposito nell’interrogazione il consigliere Padovani ha chiesto numi sulle tempistiche e sui costi delle perizie: "Quando è previsto l’inizio lavori per il nuovo ponte delle Grazie? Quando è prevista l’apertura del ponte provvisorio? La perizia eseguita per prendere la decisione di demolizione, quanto è costata?". Domande che il consigliere di Area Liberale ha rivolto sulla base cronologica delle dichiarazioni degli amministratori.

Damiano Ventura