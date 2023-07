Ponte delle Grazie, il verdetto ai tecnici

"La situazione è precipitata". Ecco spiegati, in estrema sintesi, i motivi che da un momento all’altro hanno costretto il Comune ad aprire per il Ponte delle Grazie l’ipotesi di un abbattimento e di una successiva ricostruzione. L’opzione – fino a qualche giorno fa esclusa da Palazzo Manfredi in maniera piuttosto categorica – è ora sul tavolo, alla luce dei danni che l’alluvione avrebbe causato alla struttura, per la quale erano in programma lavori di ripristino di entità non paragonabile a quelli necessari per i danni che sarebbero emersi. Su questi ultimi il Comune per il momento preferisce non fornire dettagli, rimandando la questione ai sopralluoghi che saranno effettuati nel corso dei prossimi giorni, al termine dei quali Palazzo Manfredi opterà per l’abbattimento del ponte o per soluzioni meno traumatiche.

Fino ad allora il Ponte delle Grazie rimarrà aperto solo a bici e pedoni, come consigliato dai tecnici che si sono occupati delle recenti rilevazioni.

Un’operazione di abbattimento e di ricostruzione del ponte avrebbe un costo di 4 milioni e 500mila euro: si tratta dell’importo più ingente fra gli interventi che il Comune ha inserito nell’elenco dei fabbisogni inviato al governo alcuni giorni fa. Un corpus di operazioni al cui interno spiccano quelle per il rifacimento del tessuto stradale – pari a 4 milioni di euro – quelle per la ristrutturazione della palestra Lucchesi (qui si parla di un milione e 880mila euro), della scuola materna Il Girasole (due milioni e 900mila euro) e della sede della Protezione civile di via Renaccio, per la quale sono necessari due milioni di euro. Rilevanti anche le operazioni sugli argini, per le quali il Comune ha ricevuto e presentato al governo un conto da tre milioni e 800mila euro per quelli faentini, da 6 milioni e 200mila euro per quelli a Reda, e da 800mila euro per gli interventi sul Senio a Tebano.

Numeri che sommati rappresentano comunque solo una parte dei 40 milioni di euro necessari a Faenza all’indomani dell’alluvione, secondo gli uffici comunali. Queste e altre cifre sono state oggetto nel corso delle commissioni di più di un’obiezione da parte delle opposizioni: quale percentuale dei 4 milioni e mezzo di euro divenuti necessari per un nuovo Ponte delle Grazie è ascrivibile a danni causati dall’alluvione, e quale al naturale decadimento della struttura? La questione secondo Palazzo Manfredi non va letta in quei termini, "in quanto nell’elenco delle opere chiestoci dal governo era specificato come i valori dovessero contemplare anche interventi di miglioramento sulle infrastrutture, e non solo di risanamento del danno alluvionale", precisa l’assessora ai Lavori pubblici Milena Barzaglia.

Un eventuale abbatimento del Ponte delle Grazie coinciderebbe con uno stravolgimento della viabilità cittadina, per quanto oggi il ponte principale di Faenza sia forse meno importante delle direttrici di viale delle Ceramiche e della circonvallazione: i lavori sarebbero necessariamente lunghi, e si tradurrebbero in un lungo divorzio urbanistico fra il Borgo e corso Saffi, in una sorta di lunga crisi alluvionale.

Filippo Donati