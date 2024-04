Ponte delle Grazie, l’ipotesi campata unica

Tutte le opzioni sono sul campo per il futuro del Ponte delle Grazie: oltre all’abbattimento dell’impalcato e alla sua sostituzione con uno costruito per l’occasione, fa ancora parte del ventaglio delle ipotesi anche l’operazione più complessa di tutte, e cioè l’abbattimento totale dell’attuale ponte, e la sua sostituzione con una struttura completamente nuova, addirittura a campata unica.

Per il momento, spiega il vicesindaco Andrea Fabbri, "si sta ragionando a 360 gradi proprio per mettere sul tavolo sin da subito tutte le opzioni, in modo da fare sì che insieme alla struttura commissariale si possa sceglierne una e dare immediatamente il via libera". L’opera ricadrà infatti nella galassia Pnrr, dunque dovrà essere completata entro la metà del 2026. Una vera e propria corsa contro il tempo, che attualmente è ancora lontana da un ideale ‘chilometro zero’. Il quesito alla base della necessità di un nuovo ponte – "come dare vita a una struttura più resistente alle piene?" – non ha infatti ancora avuto risposta.

L’ipotesi di alzare il livello del ponte rispetto a quello del Lamone è infatti alquanto problematica: occorrerebbe accentuare in maniera significativa la pendenza dell’ultimo tratto di corso Europa e dell’incrocio che sorge al termine di corso Saffi, operazione che avrebbe un impatto anche sulle vie laterali. Il futuro Ponte delle Grazie non potrà insomma avere l’altezza che ha il ponte Bailey sortogli nel frattempo a fianco: quest’ultima è infatti una struttura emergenziale, mentre il ponte che corre lungo l’asse della vecchia via Emilia dovrà rimanere al suo posto per secoli, o quantomeno per molti decenni.

Ecco allora che si è fatta strada l’ipotesi per così dire ‘nucleare’: abbattere anche i colossali piloni che oggi si alzano dal letto del fiume, in modo da fare sì che al di sotto della struttura l’acqua possa scorrere in un varco molto più ampio di quello attuale, senza nessun elemento capace di fare un effetto diga, o di mettere a rischio la tenuta del ponte perché sottoposto alla potenza dei grandi volumi d’acqua in movimento.

Uno studio è già stato incaricato di analizzare

tutte le possibili opzioni progettali: l’incarico prevede un impegno di spesa per il Comune per un ammontare di 39mila euro (che salgono a 49mila comprendendo

anche l’Iva).

Lo studio contemplerà pure l’ipotesi di rinunciare all’intervento di ricostruzione – parziale o totale – proprio

col fine di evidenziare quanto esse sia necessaria per la viabilità della città.

Occorrerà dunque attendere alcune settimane per avere un responso: dopodiché si saprà a quale destino andrà incontro il Ponte delle Grazie.

Filippo Donati