Ponte delle Grazie, non ci sono danni Lavori già programmati

È meno allarmante di quanto inizialmente si potesse temere la situazione del Ponte delle Grazie, a Faenza: la grossa spaccatura apertasi giovedì sull’asfalto ha infatti avuto origine da una fessurazione già nota ai tecnici comunali, i quali però, dopo le opportune verifiche, hanno potuto accertare che la piena abbattutasi martedì notte sulla città non ha aggravato la situazione. "Nel tardo pomeriggio di giovedì, quando il ponte è stato chiuso alla circolazione, i tecnici hanno compiuto verifiche strutturali, dalla parte superiore, perforando l’asfalto e aprendo alcune botole, e anche da sotto la struttura del ponte – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Milena Barzaglia –. La problematica in sé è nota da tempo, la piena non ha aggravato la situazione". Un nuovo strato di asfalto è poi stato riposizionato nei punti in cui era stato rimosso per le opportune verifiche. Il Ponte delle Grazie, già oggetto di ripetuti interventi negli ultimi anni (i lavori più ingenti videro la luce fra il 2017 e il 2018), è in attesa da tempo di vedere compiuti gli interventi strutturali finanziati in parte dal Pnrr – che su questo specifico tema ha messo a disposizione di Palazzo Manfredi 226mila euro – in parte attraverso un mutuo da 100mila euro che il Comune ha sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti, portando dunque il totale dei lavori a 326mila euro. Al momento l’importo delle operazioni non dovrebbe subire variazioni dovute alla piena delle scorse ore; secondo il progetto l’esecuzione degli interventi dovrebbe essere possibile senza che sia necessario chiudere del tutto la struttura al traffico.

Se sul Ponte delle Grazie la circolazione è ripresa già nella serata di giovedì, più problematica è la situazione sul Ponte Rosso: benché la struttura non risulti danneggiata, la frana che ha cancellato un intero tratto di via San Martino ha infatti privato dei collegamenti alla fornitura di gas molte utenze delle vicinanze. I tecnici sono dunque al lavoro per effettuare dei cosiddetti ‘bypass’ che possano collegare le condutture per ovviare all’emergenza, in attesa di ripristinare i danni. Per questo la circolazione sul Ponte Rosso avviene ora a senso alternato, e per lo stesso motivo risulta chiusa le vicina via Renaccio. Si tratta dell’unica direttrice ancora chiusa al traffico, fatta eccezione per la ‘zona rossa’ del Borgo. Per i necessari bypass potrebbero essere necessari anche tre giorni. Molto più complicato fare previsioni sul futuro di via San Martino, al posto della quale si è spalancata una vera e propria voragine dell’altezza di vari metri, che il deflusso delle acque dai campi allagati non ha fatto che allargare progressivamente nelle ultime giornate.

Filippo Donati