"Ponte delle Grazie, presto struttura in ferro"

È sul lato est del ponte delle Grazie che il commissario Figliuolo si è soffermato di più durante la sua visita di ieri a Faenza e Castel Bolognese. Qui, insieme all’assessore regionale Irene Priolo e al sindaco Massimo Isola, ha osservato a lungo il ponte e lo stato di enorme degrado in cui versa l’infrastruttura a quattro mesi dall’alluvione. Figliuolo ha dato alcune indicazioni circa la struttura da collocare temporaneamente sul lato sud dell’attuale ponte delle Grazie: non dovrebbe essere un vero ponte Bailey quanto piuttosto un ponte prefabbricato sul modello di quelli Mabey-Johnson, di produzione britannica, frequentemente utilizzati nei luoghi colpiti da catastrofi naturali o conflitti. Si tratta di ponti in ferro, assemblati, cui si fa spesso ricorso proprio per la relativa facilità con cui è possibili posarli per unire due parti di un territorio. Il tracciato del ponte dovrebbe unire piazza Lanzoni allo spiazzo che si apre in via Renaccio in corrispondenza dell’ingresso del parcheggio Faenza Uno. L’opera, che Faenza si limiterebbe ad affittare, dovrebbe aver un costo stimabile fra il mezzo milione e il milione di euro.

Più complessi i lavori di rifacimento dell’intera struttura del ponte, che andrà sollevata e demolita: al suo posto ne sorgerà una nuova, il cui costo – comprensivo dei lavori di rafforzamento dei piloni, che rimarranno dove sono – dovrebbe spingersi fino ai quattro milioni e mezzo di euro. "Per quanto mi riguarda – ha assicurato Figliuolo – potete considerare chiusa la partita per questo ponte: i fondi ci sono, stiamo solo attendendo il sì di tre Ministeri, in arrivo in queste ore, e poi il controllo della Corte dei Conti. Dopodiché si potrà cominciare con i lavori". Il commissario Figliuolo ha visitato, fra le altre, anche via Lapi, via Renaccio, via Calamelli e via Cimatti: alcune delle porzioni della città più colpite dall’alluvione, tanto da essere ancora oggi in parte dei quartieri fantasma. La posa di ponte Mabey-Johnson consentirà almeno di mantenere un collegamento diretto fra il Borgo e corso Saffi: chiudere del tutto il transito sul Lamone in questa parte di città, deviando anche il traffico pedonale e ciclabile verso il ponte di viale delle Ceramiche o quello della circonvallazione, avrebbe rappresentato un colpo durissimo da digerire per il tessuto sociale ed economico del Borgo e di via Lapi, già provati dall’alluvione.

f.d.