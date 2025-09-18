"Ponte delle Grazie, serve una deroga"

Lo svincolo dell’interesse culturale del ponte delle Grazie, ad agosto, da parte della Soprintendenza, costituisce un ulteriore passo verso la progettazione del nuovo ponte, l’affidamento dei lavori di demolizione della struttura, e il contestuale cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra il centro di Faenza e il Borgo. Si tratta però di un passaggio appunto, legato a un iter molto più complesso di quanto, nel 2023 subito dopo l’alluvione, fosse immaginabile. I costi preventivati, e poi finanziati dalla Struttura Commissariale tramite le ordinanze, sono diversi rispetto a quanto inizialmente fosse stato ipotizzato (5,5 milioni di euro in prima battuta, oggi 8,2 milioni di euro più 900mila euro di progettazione, ndr), e i tempi decisamente più dilatati (la prima previsione di completamento era il 2025, ndr). Così il ponte delle Grazie, simbolo degli eventi calamitosi del 2023 che hanno colpito la città più di due anni fa, resta aperto in un unico senso di marcia, di fianco al ponte Bailey inaugurato ad aprile del 2024. A maggio scorso, in consiglio comunale, l’intervento del vicesindaco Andrea Fabbri aveva evidenziato due punti focali circa il progetto di abbattimento e di nuova ricostruzione del Ponte delle Grazie: "l’altezza del franco idraulico" del nuovo ponte, e il parere della Soprintendenza sul vincolo di interesse culturale. Oggi l’arrivo del parere della Soprintendenza sull’interesse culturale "consente l’abbattimento del ponte delle Grazie, e la ricostruzione con materiali diversi" evidenzia Fabbri, ponendo l’accento sul via libera alla progettazione: "Sogesid (la società in house interministeriale che ha in carico l’opera, ndr) può procedere con l’assegnazione della progettazione – prosegue il vicesindaco –. Se fosse rimasto il vincolo la discussione sarebbe stata più complicata e ampia circa la possibilità di demolizione".

Resta il tema del franco idraulico: "Probabilmente – spiega Fabbri –, dovrà essere chiesta una deroga". In pratica il nuovo ponte delle Grazie, considerato l’ultimo livello di piena e l’ipotesi di un ponte a campata unica, dovrebbe essere più alto del ponte Bailey, con rampe che ipoteticamente partono da corso Saffi e da piazza Lanzoni. Difficile, dunque, immaginare una realizzazione di questo tipo, ferme restando le valutazioni dei tecnici che saranno chiamati ad esprimersi e a progettare. Potrà essere d’aiuto tuttavia il confronto con gli organi competenti in materia di sicurezza idraulica. Le casse di espansione, con annessa accelerazione in giugno, della Regione sulle ipotesi progettuali e di conseguenza i calcoli dell’autorità di bacino, infatti sono "elementi che potrebbero consentire la deroga". Intanto Sogesid "può affidare la progettazione", finanziata con 900mila euro di risorse commissariali. L’iter complessivo per far sì che l’opera arrivi a compimento in ogni caso non prevede tempi almeno per ora definitivi, anche in virtù della molteplicità di soggetti chiamati ad esprimersi. Le speranze si concentrano sulla prossima estate, "Si spera che il progetto definitivo arrivi entro l’estate del 2026". Per tutto il tempo dei lavori, inoltre, potrebbe essere fondamentale mantenere il collegamento tra centro e Borgo tramite il ponte Bailey, costato 1,8 milioni euro, compresi 24 mesi di noleggio, quindi con scadenza nel 2026 che evidentemente sarà da prorogare.

Damiano Ventura