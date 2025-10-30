"Ponte delle Grazie, si spera in un cambio di passo"

Un processo partecipato, una richiesta di cronoprogramma e la speranza di procedere più celermente con la progettazione del nuovo Ponte delle Grazie. Sono questi gli elementi che Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza con delega ai lavori pubblici, ha annunciato nel corso del consiglio comunale tenutosi martedì pomeriggio. Lo stato dell’arte sull’importante collegamento tra centro e borgo è stato reso noto dal vicesindaco in occasione della presentazione del nuovo atto di adesione alla convenzione quadro tra struttura commissariale e Sogesid, votato poi all’unanimità dal consiglio comunale. Un atto meramente formale che, come è stato relazionato "è speculare a quello che il consiglio approvò nell’aprile 2024 – ha spiegato il vicesindaco –. Nel maggio successivo fu poi firmato l’atto di adesione alla convenzione quadro con l’obiettivo di individuare Sogesid come struttura appaltante dei lavori più importanti. Affidammo tre progetti: il ponte San Giorgio a Prada, il ponte di Formellino e il Ponte delle Grazie".

Per i due ponti la somma di realizzazione, compresa la progettazione ammonta a oltre 2 milioni di euro. Per quanto riguarda il Ponte delle Grazie invece "Inizialmente si trattava di 5 milioni di euro, poi è stato valorizzato a 9 milioni di euro su richiesta di Sogesid". Il nuovo atto di adesione, secondo quanto specificato dal vicesindaco "speriamo che consenta di partire più celermente con la progettazione che oggi non è stata ancora affidata per il Ponte delle Grazie". Gli altri due ponti, secondo quanto affermato "sono in fase di progettazione, uno dei due in via di conclusione". Quanto al Ponte delle Grazie: "Sogesid ha indetto una gara per individuare i progettisti. Attendiamo di conoscere lo studio di progettazione individuato. Abbiamo spiegato che questo progetto non è come ripristinare una frana, ma saranno necessari condivisione e partecipazione. Speriamo quindi di velocizzare l’attività e di arrivare ad avere un cronoprogramma". Il consigliere di opposizione Alessio Grillini è poi intervenuto manifestando preoccupazioni sull’andamento del progetto.

Preoccupazioni che il vicesindaco Fabbri ha accolto commentando: "La frustrazione è grande se si pensa che un comune come il nostro ha messo in piedi milioni di euro di lavori mentre ciò che è stato attivato esternamente per procedere con celerità è ancora in fase di progettazione. L’unico documento che al momento abbiamo, il Doc Fap, lo abbiamo fatto noi. Confidiamo però che le professionalità a cui ci siamo affidati, sapranno darci risposta e la modifica della convenzione grazie al nuovo commissario sia corretta. Oggi con due ponti (ponte delle Grazie e ponte bailey, nda) abbiamo disagi contenuti, che però si ripercuotono sugli abitanti del Borgo". Quanto al Ponte bailey "Ha costi riconosciuti dalla struttura commissariale, ma ne faremmo a meno a fronte di un collegamento percorribile in entrambi i sensi di marcia".

