Ponte delle Lavandaie, un appello per raccogliere le memorie storiche

Un lavoro collettivo per raccontare un pezzo di storia di Lugo: quella del ponte delle Lavandaie, dove fino agli anni ’50 le donne andavano a lavare i panni nel canale. La biblioteca comunale Trisi, con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e all’Ambiente del Comune, in collaborazione con l’associazione Parco delle Lavandaie, e grazie all’impegno di un gruppo di volontari, promuove un lavoro sul tema.

È nata infatti la curiosità di rintracciare la storia di questo luogo, cercando di raccogliere le memorie di chi quegli eventi li ha vissuti o sentiti dai famigliari, creando un’occasione di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sociale.

La biblioteca e il Comune lanciano quindi un appello ai cittadini lughesi "per la condivisione della memoria individuale e familiare – si legge in una nota –, chiedendo a tutti coloro che conservano racconti, ricordi, fotografie, oggetti legati all’attività delle lavandaie a Lugo, di mettersi in contatto con la biblioteca o con l’associazione Parco delle Lavandaie di Lugo". La documentazione verrà utilizzata per realizzare una pubblicazione.