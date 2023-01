Ponte dell’Epifania, oggi uffici chiusi

Per il ponte dell’Epifania, gli uffici del Comune di Bagnacavallo oggi sono chiusi al pubblico. L’ufficio di Stato Civile è reperibile al 334.1016573 solo per denunce di morte dalle 8 alle 10. Come ogni giorno è attivo inoltre in caso di emergenza, dalle 7 del mattino all’una di notte, il numero verde 800 072525 della centrale operativa della Polizia locale.

Il museo civico delle Cappuccine, che ospita la mostra ‘Il paesaggio. Sentieri battuti e nuove prospettive’, resta aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 per tutto il fine settimana.