Ponte di Bastia, Reno bloccato dagli alberi

"Sono in piedi su una enorme catasta di legna e tronchi d’albero, molto robusta, potrebbe reggere un trattore. Sotto di me c’è l’acqua del fiume Reno, mi trovo all’altezza di uno dei piloni del ponte di Bastia tra Lavezzola e San Biagio".

La segnalazione viene da un componente della sezione di Alfonsine dell’associazione della cultura rurale. Le immagini sono inequivocabili. Nonostante due alluvioni che, tra l’altro, hanno devastato gravemente proprio quella zona, la pulizia del fiume Reno per ripristinare le condizioni di sicurezza non è ancora stata fatta e i mesi di ottobre e novembre si avvicinano.

Il Reno, all’altezza di quel ponte molto trafficato, è più stretto, la legna si accumula quando in montagna piove e ora l’acqua scorre solo tra l’ultimo pilone e l’argine. Tronchi, rami, vegetazione, come in questo caso, riducono il passaggio e non permettono alle acque di defluire regolarmente, quindi vanno rimossi velocemente.

Cosa succede se arriva un’altra piena? Ora la domanda è questa. Arriva da più parti, ma soprattutto dai cittadini che tanti danni hanno subito a causa dei drammatici eventi di metà maggio, perdendo casa e lavoro. La richiesta di fare manutenzione ai corsi d’acqua è stata una costante di tutte le riunioni e assemblee che si sono tenute nel territorio ravennate in queste settimane, ma non solo. Intanto, a Cesena, l’assessore regionale Irene Priolo ha presentato gli interventi di somma urgenza avviati per rimettere in sicurezza gli argini del fiume Savio e del torrente Pisciatello. Mentre il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompiglioli, ha chiesto spiegazioni su quali sono gli interventi previsti sul territorio di Forlì dove si intrecciano tre fiumi il Rabbi, il Montone, il Ronco.