Ponte di Boncellino, attesa almeno fino al 2027

Per l’avvio dei lavori di sostituzione del ponte di Boncellino c’è ancora da aspettare. Almeno fino al 2027. Dall’ultimo aggiornamento in ordine di tempo richiesto qualche giorno fa a Rfi da parte del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari, sono emersi dati precisi "non più rimandabili", come spiega. "Nella mail inviata in risposta al mio sollecito – dice il consigliere –, Rfi ha risposto che il progetto definitivo per la rimozione e la sostituzione del ponte ferroviario di Boncellino, è stato completato e consegnato. L’intervento prevede ovviamente anche l’innalzamento dell’opera e la modifica del tracciato ferroviario, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica di un territorio duramente colpito dalle alluvioni del 2023. Il progetto è attualmente sottoposto a verifica tecnica, fase che è propedeutica all’avvio dell’iter autorizzativo. Tuttavia, non è stato ancora formalizzato il contratto di appalto, né è disponibile la copertura finanziaria necessaria. I fondi sono stati richiesti nell’ambito della Convenzione Quadro per gli interventi post-alluvione, ma la loro effettiva disponibilità è prevista solo entro dicembre 2026". Gli interventi quindi, posto che siano coperti da finanziamento, potranno partire solo dopo quella data. "Le tempistiche sono certamente coerenti con la complessità e la portata dell’opera, che richiede un intervento strutturale profondo e una revisione del tracciato ferroviario – sottolinea Vicari –. Ma proprio per questo, è indispensabile che le istituzioni locali si attivino con forza per evitare ulteriori ritardi".

Le tempistiche per quanto riguarda la fase di ricostruzione sembrano simili a quelle del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno. Anche in quel caso, la sostituzione del ponte già demolito nella primavera scorsa, avverrà oltre il 2026 con una time line ancora da definire in modo preciso. Una richiesta specifica mirata a ottenere informazioni certe al riguardo sarà inviata a breve sempre da Vicari che, a Sant’Agata sul Santerno siede anche fra i banchi del consiglio comunale. "Noi, come Fratelli d’Italia siamo sempre in prima linea, con atti concreti, interlocuzioni costanti e una vigilanza politica che non arretra – precisa Vicari –. Non ci limitiamo alle parole: siamo presenti, attivi e determinati a portare ora il ponte di Boncellino dalla carta al cantiere". E qui parte una stoccata all’amministrazione bagnacavallese. "Al contrario, il sindaco di Bagnacavallo continua a dormire, assente da ogni interlocuzione, privo di iniziativa, incapace di esercitare la minima pressione politica su un’opera che riguarda direttamente il suo territorio – conclude Vicari –. Un atteggiamento grave, che tradisce il ruolo istituzionale e lascia soli cittadini e comitati. Il territorio merita risposte, non sonni istituzionali".

Monia Savioli