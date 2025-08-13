"Ponte di Boncellino, troppi tre anni di lavori"

La strada verso la risoluzione dei problemi legati all’emergenza idraulica che affliggono il territorio di Bagnacavallo sembra essere ancora lunga. Il Ministero dei Trasporti, sollecitato da Riccardo Vicari, consigliere provinciale di Ravenna per Fratelli d’Italia, su richiesta del Comitato ‘Progetto Futuro Sicuro’, ha chiarito i tempi dell’intervento che riguarderà il ponte ferroviario di Boncellino, più basso di un metro rispetto al livello degli argini. Durante le alluvioni che hanno nel territorio il ponte ha praticamente svolto una funzione di diga, fermando il flusso di rami e tronchi e ostacolando di fatto lo scorrere dell’acqua. "Il Ministero ha risposto ufficialmente, confermando che il progetto definitivo è attualmente in fase di adeguamento da parte del progettista incaricato, per recepire le modifiche richieste da Rfi – precisa Vicari –. Una volta completato, sarà avviato l’iter per il finanziamento e trasmesso agli enti competenti per l’autorizzazione. La durata stimata dei lavori, a partire dalla loro consegna è di 2/3 anni. Ad ogni modo l’ intervento sul ponte ferroviario che appartiene alla linea Castel Bolognese-Ravenna è necessario ma non risolutivo perché non esonera la Regione dalla responsabilità di effettuare le opere di manutenzione che sono fondamentale nel prevenire i fenomeni alluvionali".

Vicari è intervenuto su segnalazione di Luca Baldi, presidente del Comitato ‘Progetto Futuro Sicuro’, nato all’indomani dell’alluvione di Traversara per volontà di Gianluca Sardelli. "Il nostro obiettivo – spiega Baldi – è di innalzare il ponte fino la livello dell’argine. Per mesi ho inviato messaggi di pec alla Struttura commissariale e agli enti pubblici di competenza per avere informazioni sulla società che ha l’appalto della progettazione, la Bridge Engineering Srl, individuata poi attraverso altre vie, e sulle tempistiche, senza avere risposte. Ora il Ministero indica in tre anni la durata dei lavori a partire dalla consegna del progetto. In tre anni rischiamo altre sei volte di finire sott’acqua, in primavera e in autunno anche perché la manutenzione degli argini e degli alvei viene fatta a spot. A Villanova c’è ancora il problema delle crepe che si sono formate sugli argini e nessuno interviene. Nella zona di Mezzano, verso Borgo Masotti nessuno ha toccato gli alberi radicati negli alvei. Noi vorremmo chiarezza sui piani, progetti e tempistiche. Anche a Traversara la zona rossa è ancora recintata come un anno fa. Di quella ordinanza speciale che avrebbe dovuto chiarire come poter intervenire non c’è traccia. Ora stiamo attendendo che la Procura faccia chiarezza sull’alluvione del 2023. Nell’indagine relativa al settembre 2024, chiusa parzialmente, emerge che il cambiamento climatico non è il primo imputato. Per questo stiamo pensando a un possibile avvio di procedure penali e civili. Lo faremo con gli altri comitati. Ci stiamo organizzando".

Monia Savioli