Ponte di Grattacoppa. Ancisi: "Nessuna penale e costi aumentati"

"Disfatta del ponte Grattacoppa pagata solo dai cittadini. Nessuna penale per la ditta, ma 160mila euro di proprio risarcimento danni". Parole con cui Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della Famiglia, nonché capogruppo di Lista per Ravenna, riapre la discussione sul cantiere che ha creato disagi e polemiche per oltre due anni tra Torri e Savarna. Il ponte di Grattacoppa sul Lamone, chiuso per essere demolito e ricostruito l’8 marzo 2021, avrebbe dovuto riaprire dopo circa un anno, invece si è dovuto attendere fino al 1 luglio 2023. Un lungo periodo in cui ci sono state una proroga motivata con ritardi nell’arrivo dei materiali, sopralluoghi più approfonditi per dubbi sul progetto, variazioni. E poi i rapporti sempre più tesi: sullo sfondo per la ditta si prospettava una penale per ogni giorno di ritardo. Ora Ancisi dice che dopo la fine dei lavori Comune e impresa Rcb, "senza arrivare a portare i libri in tribunale, concordarono, il 17 novembre, al costo di 20.640 euro pagato metà per ciascuna, di costituire un Collegio consultivo tecnico composto da tre ingegneri esperti. Il verbale di chiusura dei lavori sul ponte aveva quantificato in 217 giorni il ritardo addebitabile penale di 2.451 euro, per un totale dunque di 524.514 euro che, non potendo secondo il Codice degli appalti superare il 10% del valore del contratto, erano stati ridotti, dimostrando l’abnormità del malfatto, a meno della metà, appena 240mila euro. Ho sempre però sostenuto, convinto che l’impresa fosse ben certa delle sue ragioni, che fossero difficilmente incassabili".

Ancisi riferisce che alla chiusura del bilancio del 2024 del Comune è stato registrato il quadro tecnico economico finale dell’opera alla luce del parere del Collegio consultivo tecnico, ovvero "nessuna penale a carico della Rcb – scrive –, perché ha potuto eseguire la variante 2 dei lavori (nuove terre rinforzate sul lato Torri e sul lato Grattacoppa del ponte) solo quando ’di fatto l’impresa è stata messa in condizioni effettive di realizzare tali nuove lavorazioni’, cioè ’dopo la riapprovazione dei nuovi elaborati di perizia’", e poi "dalle numerosissime contestazioni delle due parti sugli aspetti economici, accolte o non accolte, è uscita complessivamente vincitrice la Rcb, che si è vista aumentare di 160mila euro, per risarcimento danni, il totale dei suoi compensi". Ancisi conclude: "Il nuovo ponte sarebbe dovuto costare 2 milioni e 800mila euro: errori di progetto, ritardi e risarcimenti pagati all’impresa costruttrice hanno elevato la spesa finale a 4 milioni e 75mila euro, 1 milione e 275mila euro in più". E chiede: "Perché il progetto è stato sbagliato? Chi lo ha sbagliato o non se n’è accorto? Perché l’impresa, per porvi rimedio attraverso la variante 2, ha dovuto aspettarla compiuta 13 mesi dopo averla formalmente richiesta?"