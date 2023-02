Ponte di Grattacoppa, "difficile che riapra il 23 marzo come previsto"

"A meno di un miracolo, il 23 marzo non ci sarà la tanto attesa riapertura del Ponte di Grattacoppa". A dirlo è la lista civica La Pigna. "Il Collegio Consultivo Tecnico che deve dirimere i quesiti relativi al cantiere del Ponte di Grattacoppa infatti, deve ancora concludere il proprio lavoro – spiegano i civici in una nota firmata da Veronica Verlicchi –. Tale organo, composto da un rappresentante del Comune di Ravenna, da un rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicatario dell’appalto e da un presidente nominato dalle 2 parti, deve ancora esprimersi su 4 degli 8 quesiti che ha sul tavolo". Il Collegio Consultivo Tecnico, tra le altre cose, "deve ancora esprimersi sulle contestazioni della perizia da parte dell’impresa esecutrice, sui cronoprogrammi dell’impresa inviati al Comune di Ravenna dopo l’approvazione della perizia di variante 2, sulle note di rigetto del medesimo cronoprogramma da parte della Direzione Lavori comunale e sull’ultima proroga di 75 giorni concessa dopo l’approvazione della variante 2". Non va poi dimenticato "che una volta concluse le opere, occorre procedere alle prove di collaudo: considerando tutti questi aspetti, risulta difficile che il Ponte di Grattacoppa possa riaprire nella data del 23 marzo. Se così non fosse, si tratterebbe dell’ennesimo ed inaccettabile rinvio che ancora una volta non viene reso noto alla cittadinanza, nel vano tentativo di tenerla all’oscuro di ciò che sta realmente succedendo. Un atteggiamento scellerato, quello dell’amministrazione comunale"