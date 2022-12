Ponte di Grattacoppa, ora si deve correre

Il disagio c’è, la rabbia del lettore è comprensibile. Ma stabilire colpe e responsabilità non è così semplice: sul ponte di Grattacoppa il Comune ha la propria versione, la ditta la propria. La ’verità’ non è una questione così semplice in casi come questi, e l’unico che potrebbe stabilirla è il tribunale: e penso che nessuno dei residenti della zona di Torri e Savarna vorrebbero arrivare a questo epilogo, che significherebbe nuovi rallentamenti e stop prolungati all’interno del cantiere.

Ciò che abbiamo sono due punti di vista, due versioni: quella della ditta, che ha poi voluto eseguire accertamenti più approfonditi sul progetto arrivando a stimare la conclusione dei lavori al 23 marzo 2023, e quella del Comune, secondo cui la ditta dopo due proroghe avrebbe avuto tutto il tempo per terminare il cantiere entro il 26 dicembre. L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto di essere la prima vittima dei ritardi nel cantiere, avendo investito una somma molto cospicua (2 milioni e 880mila euro) per i lavori e ricevuto in cambio finora solo le proteste e il malcontento dei cittadini. Ora che per il Comune i tempi sono scaduti, la ditta deve pagare una penale per ogni giorno di ritardo: di certo correrà per finire le lavorazioni il prima possibile. Speriamo che si concluda così la lunga odissea del ponte di Grattacoppa.