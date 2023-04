Ponte di Grattacoppa Si asfaltano le rampe I residenti: "Finalmente"

Quando i residenti di Savarna le hanno viste arrivare, nella giornata di giovedì, quasi non ci credevao. E poi, ieri mattina, eccole in funzione. Sul ponte di Grattacoppa da ieri sono in funzione le macchine asfaltatrici. Si procede sul lato Savarna, mentre su quello Torri si sta ultimando il massetto. Le famose rampe, attese da molti mesi e al centro di tante polemiche, sono terminate o quasi: ora si prepara la carreggiata. E poi ci siamo, più o meno: servirà una striscia di pittura bianca, il collaudo e infine il ponte sarà pronto. Ieri mattina tra i residenti della zona, da tempo sul piede di guerra per i ritardi ai lavori e con l’occhio sempre rivolto al cantiere, regnava il buonumore. Qualcuno si è accorto subito della novità e l’ha riportata su Facebook, sul gruppo ’Sei di Savarna se...’. Sotto i commenti si sono moltiplicati velocemente: "Una buona notizia finalmente", "Evvai, si vede una fiammella in fondo al tunnel". Qualcuno promette: "Anche quando sarà finito non dimentico!!", ed è comprensibile dopo tutto quello che è successo. Ora però il passato è passato, e di questo passo non sembra assurdo pensare che sarà possibile terminare i lavori entro l’ultima data ipotizzata lo scorso marzo, ovvero il 31 maggio: "Siamo contentissimi – commenta Emily Tassinari, tra gli organizzatori delle proteste di questi mesi –, davvero contentissimi. Ora incrociamo le dita". Solo un mese fa si erano temuti grossi ritardi quando il Comune aveva comunicato che le prove di carico avevano dato risultati "non in linea col progetto", ma già a inizio aprile la ditta, la Rcb di Bologna, è ripartita.

La riapertura del ponte sarà, in ogni caso, un gran sospiro di sollievo non solo per i residenti, stanchi per i continui rinvii e i tanti chilometri in più percorsi ogni giorno, ma anche per l’amministrazione comunale, che ha investito 2 milioni e 880mila euro per l’opera e poi si è ritrovata a gestire rapporti divenuti sempre più difficili con la ditta e a essere bersaglio di forti critiche.

I lavori sono infatti iniziati l’8 marzo del 2021 e avrebbero dovuto concludersi a fine febbraio 2022: Torri e Savarna, divise dal Lamone, si aspettavano di restare scollegate l’una all’altra ’solo’ per un anno. E invece il cantiere si è allungato sempre di più: prima per la difficoltà nel reperire i materiali, poi per varianti al progetto e soprattutto per i rapporti sempre più tesi tra la ditta e il Comune. Dallo scorso 26 dicembre la Rcb infatti sta ultimando il cantiere al prezzo di una penale, perché non è stata approvata un’altra proroga ai lavori, mentre, secondo quanto annunciato dal sindaco Michele de Pascale lo scorso marzo in un’assemblea coi cittadini, Palazzo Merlato si prepara a una causa legale contro l’impresa. Cosa è successo, insomma, probabilmente lo dirà un giudice. Ma l’importante ora è chiudere definitivamente il cantiere.

Sara Servadei