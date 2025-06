Ponte di Sant’Agata, arriverà la mega gru

Il ponte ferroviario che attraversa il Santerno proprio alle porte del paese, è nei pensieri dei cittadini di Sant’Agata sul Santerno da quel 17 maggio 2023 quando l’argine si ruppe proprio in prossimità di quell’unica trave metallica poggiata su due piloni di cemento armato. Da quel giorno la sua rimozione è diventata una priorità sia dell’azione dell’amministrazione comunale, sia dei cittadini stessi. Si è tenuta mercoledì sera l’attesissima assemblea pubblica nella quale i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) hanno spiegato nei dettagli lo svolgersi dei lavori, iniziati lo scorso marzo, ma che vedranno il culmine nei prossimi mesi. Oltre un centinaio le persone che hanno trovato posto nelle sedie allestite in piazza e che hanno ascoltato attentamente la relazione degli ingegneri. Le coordinate di massima si conoscevano già: accantieramento dell’area con costruzione di una piattaforma utile per poter ospitare la grande gru che dovrà sollevare la trave metallica da 200 tonnellate, smantellamento della stessa a lato dell’argine e, infine, rimozione dei piloni che trovano alloggio nell’alveo del fiume. I tecnici hanno quindi illustrato nel dettaglio queste fasi, di cui la prima è in corso in questo momento. Per quanto riguarda le tempistiche, il cronoprogramma prevede l’arrivo della mega gru nei prossimi mesi con la rimozione in un’unica soluzione della trave metallica entro la fine del mese di luglio.

Questa verrà poi sistemata a lato dell’argine, nella zona che è già stata individuata, per essere completamente smantellata e portata via. Successivamente si interverrà all’interno dell’alveo del Santerno per andare a demolire e asportare i due piloni presenti. Una volta demolito il ponte non verrà riedificato, almeno non al momento visto che non vi è il progetto di quello nuovo. La scelta della demolizione è stata dettata dal fatto che i due piloni in alveo, ma soprattutto la traversa in metallo sovrastante, sono interferenti rispetto alla portata del fiume in caso di piena. In più, soprattutto dopo l’alluvione del 2023 gli argini sono stati ricostruiti e alzati rispetto a prima, ma il ponte no, quindi ora si trova a una quota più bassa rispetto agli argini. Il costo complessivo del lavoro, finanziato dalla struttura commissariale già lo scorso anno, è di 6,1 milioni di euro. La struttura venne realizzata nel 1951 e, dopo l’alluvione, non ha più ripreso l’operatività.

Matteo Bondi