Ponte d’oro a Cervia. Presa d’assalto dai turisti

Tempo incerto in questo ponte del 25 aprile, ma Cervia è stata comunque presa d’assalto da avventori di giornata, persone che hanno raggiunto la seconda casa e turisti che hanno soggiornato negli hotel, complici anche i numerosi eventi che hanno richiamato migliaia di visitatori. Code sulla statale sia negli arrivi che nei rientri di ieri. Ora l’attesa è per mercoledì 1° maggio. Il meteo, infatti, pare stia volgendo a un primo assaggio d’estate e la voglia di andare al mare è tanta. Qualche nube e goccia di pioggia, infatti, non hanno spaventato e anche Cervia ha dato ufficialmente il via alla stagione estiva. Molto bene anche i ristoranti, nonché le attività che si occupano di cibo e bevande. Anche i bagni al mare hanno recuperato dopo le giornate grigie e con pioggia parziale.

Gli eventi non hanno deluso. ’Incozzati’, alla Riviera dei Pini di Tagliata, è stato un successo confermato tra cibo e balli. E poi il grande Festival Internazionale degli Aquiloni che come ogni anno sta richiamando migliaia di persone tra aquilonisti e appassionati sulla spiaggia di Pinarella. Fino al 1 maggio sono attesi ancora migliaia di curiosi per ammirare il cielo pieno di forme e colori con un programma adatto a tutte le età, con esibizioni da togliere il fiato non solo per la loro magnificenza, ma anche per la professionalità che emerge dal pregiato lavoro messo in mostra dagli ’artisti del vento’. Entrambe le giornate di oggi e domani presentano lo stesso calendario di eventi: ai visitatori viene offerta la possibilità di entrare nel vivo di Artevento Cervia con la Sky Gallery delle 14 che prevede la rassegna delle delegazioni ospiti. La grande festa fra le saline, la pineta e il mare prosegue alle 16 sempre nella stessa location con la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team dal nome ’Sport Kite Show’. Nella serata di domani, martedì 30 aprile, arriva lo show del Circo Madera – circo contemporaneo (senza animali) coprotagonista di questa edizione – intitolato ’Gran Cabaret Madera’ e allestito presso lo chapiteau accanto al Kite Circus Village, primo ristorante ufficiale della manifestazione che rappresenta una delle grandi novità della 44° edizione. Come ogni giorno i visitatori poi avranno la possibilità di esplorare i ’Giardini del Vento’, la rassegna di installazioni di aquiloni da terra che da anni rappresenta una delle attrazioni principali del festival, per immergersi nei colori della fantasia alla scoperta dei più originali designer internazionali.

Ilaria Bedeschi