Ponte ferroviario di Sant’Agata, mercoledì inizia la rimozione

Adesso, finalmente, c’è una data: il 9 aprile. Quel giorno inizieranno i lavori di accantieramento propedeutici a quelli per la rimozione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno. La notizia era attesa da circa due anni, da quel 17 maggio 2023 che vide, proprio in prossimità del ponte, l’argine del fiume cedere e alluvionare tutto il paese. Tanto ci è voluto affinché venisse predisposto da parte di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) il progetto per lo smantellamento del ponte e che questo venisse finanziato da parte della Struttura Commissariale. Il definitivo dei lavori era già stato annunciato a dicembre dello scorso anno, ma per vederne l’effettivo inizio si è dovuto attendere questa primavera.

"Mi hanno comunicato da Rfi che il 9 aprile comincerà il cantiere per la rimozione del ponte – afferma il sindaco, Riccardo Sabadini –. Questo intervento, richiesto da tanto tempo, sta per vedere la luce. Ho chiesto nuovamente a Rfi e Agenzia Regionale di Protezione Civile di illustrare l’intervento in un’assemblea pubblica". Quest’ultima data non è stata ancora stabilita, ma il sindaco si è preso l’impegno di continuare a seguire la situazione. "Come abbiamo fatto in questi lunghi mesi – spiega –, un giorno spingendo la Regione, un giorno sollecitando Rfi". Secondo il progetto presentato a dicembre scorso, ci vorranno circa sei mesi per la rimozione totale del ponte. Dovrà intervenire una pesante gru, di cui sono disponibili pochi esemplari in Italia, affinché il ponte (200 tonnellate di peso) venga rimosso nella sua interezza, grazie a un braccio meccanico di 40 metri, per poi essere appoggiato a terra e smantellato. In questa prima fase verranno così create le strade e la piazzola, in prossimità del ponte, dove poi fare arrivare la gru. Una seconda fase del progetto prevede poi che vengano rimossi anche i piloni all’interno dell’alveo fluviale. Si tratta di un’operazione molto delicata, dovendo intervenire all’interno del fiume, e, proprio per questo, è stato chiesto un dettaglio progettuale maggiore. La rimozione del ponte è stata finanziata dalla Struttura Commissariale con 6,1 milioni di euro. Al momento non è prevista una sua riedificazione. La struttura venne realizzata nel 1951 è ha una quota minore rispetto agli argini del fiume che, nel frattempo, sono stati innalzati due volte. Nei prossimi giorni dovrebbero essere forniti dettagli sul cronoprogramma dei lavori e anche sull’eventuale data nella quale svolgere l’assemblea pubblica di presentazione dell’intervento.

Matteo Bondi