"Ponte ferroviario, incontro urgente tra enti"

Un incontro urgente con tutti gli enti competenti. Lo ha chiesto e ottenuto il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, per parlare dei lavori per la riapertura della linea ferroviaria Faenza-Lavezzola e, in particolare di quelli sul ponte ferroviario di Sant’Agata proprio dove avvenne la rottura in seguito alla quale il paese finì sott’acqua. "Appresa la notizia dell’avvio dei lavori di Rfi per la riapertura della linea Faenza-Lavezzola, che prevedono per il ponte della ferrovia di S.Agata sul Santerno il rilevato ferroviario più basso rispetto al rilevato arginale, ho immediatamente contattato la Regione per esprimere forti perplessità sulla sicurezza idraulica di questa soluzione transitoria" scrive Emiliani sulla propria pagina Facebook. E ancora: "In accordo con l’assessore regionale Andrea Corsini si è deciso di fissare un incontro urgente con tutti gli enti competenti, in attesa del quale Rfi ha sospeso i lavori". Proprio in attesa dell’esito di questo incontro è stata bloccata la protesta dei cittadini prevista per questa mattina.