Ponte Grazie, tempi lunghi: "Gara entro inizio 2026"

A che punto è la ricostruzione dei ponti colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal maggio 2023 a Faenza? Il tema è stato trattato nel corso dell’ultimo consiglio comunale durante il question time che ha visto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri rispondere alle interrogazioni presentate dal consigliere in quota Pd Gionata Amadei e da Roberta Conti, consigliera della Lega. In particolare gli interventi hanno riguardato il ponte delle Bambole, in località Formellino, e il ponte delle Grazie. Entrambe opere sulle quali l’amministrazione locale si è affidata a Sogesid, società ’in house’ del ministero dell’Ambiente e del ministero delle Infrastrutture. Quanto al ponte delle Bambole,"che rappresenta un collegamento fondamentale per i residenti della zona", ha sottolineato il consigliere Amadei, e che oggi è transitabile solo per mezzi fino a 4 tonnellate, il vicesindaco ha precisato: "La carreggiata è stata ristretta e l’intervento di manutenzione straordinaria è in carico a Sogesid, che ha effettuato il sopralluogo. Ci aspettiamo il progetto entro la fine di giugno e poi l’appalto dei lavori entro la fine dell’anno". Sempre nel 2026 si procederà con l’asfaltatura della rete viaria del forese danneggiata dall’alluvione. L’opera in carico al comune, finanziata con 3 milioni di euro dalle ordinanze commissariali e appaltata di recente, vedrà l’inizio dei lavori in estate prima in centro e vicino alle scuole e poi, il prossimo anno appunto, nel forese, Formellino compresa.

Quanto al ponte delle Grazie invece "l’ordinanza 13 ter, non ancora firmata ma su cui è in corso l’iter di approvazione – ha specificato il vicesindaco –, include il finanziamento dell’opera per 8 milioni di euro. La progettazione era invece già stata finanziata con 900mila euro a ottobre scorso con l’ordinanza 13 bis". Nelle scorse settimane "si è conclusa la gara di Sogesid per l’accordo quadro della progettazione del ponte delle Grazie e sono stati selezionati gli studi che elaboreranno il progetto". L’auspicio dell’ente locale è "l’assegnazione della progettazione entro la fine di giugno per poter andare a gara (che sarà europea, ndr) entro l’inizio del 2026".

Nel frattempo l’amministrazione, per velocizzare l’iter, ha approvato il documento di fattibilità, obbligatorio per questo tipo di opera. Restano due temi: "L’altezza del franco idraulico per il quale in base all’approvazione dei piani speciali sapremo se servirà una deroga" e il parere della Soprintendenza: "È stata fatta una richiesta di interesse culturale per capire se può essere abbattuto, oggi infatti i ponte è vincolato". Due quesiti su cui pesa la burocrazia "e visti i tempi dovremo chiedere il prolungamento del ponte Bailey", ha concluso Fabbri.

Damiano Ventura