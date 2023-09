Ponte lungo la San Vitale, lavori avanti per altri mesi

Termineranno probabilmente a fine anno i lavori relativi al cantiere di manutenzione straordinaria del ponte sul Senio fra Lugo e Bagnacavallo avviato il 21 giugno scorso. La nuova fase segue a quella aperta a fine 2022 per effettuare gli interventi preliminari richiesti e che hanno portato alla realizzazione di saggi, alla scarifica della pavimentazione e al rafforzamento della soletta in cemento. Dopo quei primi interventi è subentrato dal giugno scorso, il nuovo cantiere attualmente in corso, dedicato al consolidamento della struttura, obiettivo complessivo dei lavori avviati sul ponte dalla Provincia, ente preposto alla sua manutenzione, per ragioni di messa in sicurezza.

Per qualche mese ancora quindi la circolazione sul ponte lungo la provinciale 253 San Vitale continuerà ad essere alternata in entrambi i sensi di marcia. Tante le lamentele che fioccano nel frattempo da parte dei cittadini, dovute all’allungarsi dei disagi causati dai tempi di attesa imposti dal semaforo che regola il traffico e alla apparente assenza di operai e macchinari in movimento sul cantiere.

"Gli interventi effettuati in questa fase interessano la parte sottostante del ponte – spiega Nicola Pasi, referente per infrastrutture e viabilità per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna –. Gli operai quindi lavorano ma da sotto, entrando nell’alveo con il cestello per non creare ingombri esterni, soprattutto alla circolazione. Il cantiere sta procedendo con regolarità. Prossimamente gli interventi si sposteranno nella parte superiore del ponte e saranno, di conseguenza, più visibili. I lavori attualmente in corso dovrebbero quindi concludersi entro i tempi previsti, quindi a 180 giorni dall’apertura di questa nuova fase del cantiere avvenuta nel giugno scorso". Nel frattempo, chi volesse raggiungere Bagnacavallo o Lugo senza gli intoppi causati dalla presenza del cantiere, può usufruire delle strade alternative come la provinciale Macallo o la Quarantola, oppure la bretella della A14.

Monia Savioli