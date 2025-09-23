Ponte mobile bloccato. Tre manifestanti portati in Questura. Saranno denunciati

Il blocco stradale inscenato ieri mattina da un piccolo gruppo di manifestanti pro-Palestina al ponte mobile ha avuto conseguenze immediate, sia sul traffico cittadino sia sul piano giudiziario. Sei o sette attivisti si sono staccati dal corteo e si sono sdraiati sull’asfalto, esponendo striscioni e intonando slogan come ’Palestina libera’. Un gesto durato pochi minuti, ma sufficiente a paralizzare una delle infrastrutture più importanti per la mobilità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riportando la circolazione alla normalità e accompagnando tre persone – due uomini e una donna – in Questura. Per loro è scattata la denuncia per blocco stradale.

"Un happening da ‘figli dei fiori’ inscenato da soggetti nulla facenti che hanno tuttavia impedito o reso difficoltoso l’andata al lavoro o a scuola o a svolgere commissioni a lavoratori seri, a gente con impegni importanti, a studenti non lobotomizzati dalla propaganda di sinistra". Così il parlamentare della lega, e segretario del Carroccio in Romagna, Jacopo Morone, bolla la manifestazione di oggi a Ravenna in favore della Palestina, assieme al segretario comunale Luca Cacciatore. Gli scioperi sono "cose serie, dopo quello odierno (di ieri, ndr) la loro credibilità è in caduta verticale", aggiungono auspicando che ai dipendenti pubblici eventualmente aderenti sia effettuata la consueta trattenuta retributiva. "Comprendiamo – concludono Morrone e Cacciatore – gli ordini di scuderia lanciati dal cerchio magico ultra massimalista di Elly Schlein, ma bloccare container nel porto di Ravenna senza giustificazioni credibili e attendibili significa danneggiare, in generale, la movimentazione commerciale portuale"