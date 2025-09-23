Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ravenna
Ponte mobile bloccato. Tre manifestanti portati in Questura. Saranno denunciati
23 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
23 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Ponte mobile bloccato. Tre manifestanti portati in Questura. Saranno denunciati

L’accusa è di blocco stradale. Intanto la Lega attacca "Happening da figli dei fiori. Lo stop ai container? Un danno al porto".

Una. manifestazione con tanti studenti si è svolta anche a Faenza, ieri mattina (Foto Stefano Tedioli)

Per approfondire:

Il blocco stradale inscenato ieri mattina da un piccolo gruppo di manifestanti pro-Palestina al ponte mobile ha avuto conseguenze immediate, sia sul traffico cittadino sia sul piano giudiziario. Sei o sette attivisti si sono staccati dal corteo e si sono sdraiati sull’asfalto, esponendo striscioni e intonando slogan come ’Palestina libera’. Un gesto durato pochi minuti, ma sufficiente a paralizzare una delle infrastrutture più importanti per la mobilità locale. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, riportando la circolazione alla normalità e accompagnando tre persone – due uomini e una donna – in Questura. Per loro è scattata la denuncia per blocco stradale.

"Un happening da ‘figli dei fiori’ inscenato da soggetti nulla facenti che hanno tuttavia impedito o reso difficoltoso l’andata al lavoro o a scuola o a svolgere commissioni a lavoratori seri, a gente con impegni importanti, a studenti non lobotomizzati dalla propaganda di sinistra". Così il parlamentare della lega, e segretario del Carroccio in Romagna, Jacopo Morone, bolla la manifestazione di oggi a Ravenna in favore della Palestina, assieme al segretario comunale Luca Cacciatore. Gli scioperi sono "cose serie, dopo quello odierno (di ieri, ndr) la loro credibilità è in caduta verticale", aggiungono auspicando che ai dipendenti pubblici eventualmente aderenti sia effettuata la consueta trattenuta retributiva. "Comprendiamo – concludono Morrone e Cacciatore – gli ordini di scuderia lanciati dal cerchio magico ultra massimalista di Elly Schlein, ma bloccare container nel porto di Ravenna senza giustificazioni credibili e attendibili significa danneggiare, in generale, la movimentazione commerciale portuale"

