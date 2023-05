Ponte mobile chiuso Ecco i percorsi alternativi

È partito il conto alla rovescia per la lunga chiusura del ponte mobile, che collega la parte nord e sud della città divise dal canale Candiano. Lo stop, deciso dall’Autorità di sistema portuale, è necessario per rifare il manto stradale del manufatto, che è in una resina particolare che ha bisogno di determinate condizioni climatiche e di tempo per solidificarsi al meglio. Contemporaneamente verranno eseguiti altri lavori di manutenzione. Il transito sarà interdetto da lunedì 8 maggio all’8 giugno, anche se la speranza – come è sempre stato detto – è di avere l’impianto riaperto per il ponte del 2 giugno. Il servizio mobilità e viabilità del Comune è pronto a emanare l’apposita ordinanza di divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni in via Attilio Monti con relativa viabilità modificata. In dettaglio, per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate e quelli autorizzati con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, sono previsti percorsi articolati. Direzione sud – nord: via Trieste (dalla rotonda Danimarca), via Candiano, via Darsena, via Antico Squero, via Montecatini, via delle Industrie (fino alla rotonda Belgio). Direzione nord – sud: via delle Industrie (dalla rotonda Belgio), via Darsena, piazza Caduti sul Lavoro, via Trieste (fino alla rotonda Finlandia). I veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali tangenti all’abitato di Ravenna (statali 309 Dir, 16 e 67).

Anche il tragitto dell’autobus della linea 8 di Start subirà delle modifiche e alcune fermate saranno temporaneamente soppresse nel periodo di chiusura del ponte mobile. La linea 8 osserverà le seguenti deviazioni: provenendo da Borgo MontoneStazione FS per CimiteroEnichem, raggiunta piazza Caduti sul Lavoro percorre via Darsena, via Antico Squero, via Salona, via delle Industrie, rotonda Belgio, per poi proseguire sul percorso ordinario. Provenendo da Enichem per Borgo Montone: raggiunta la rotonda Belgio percorrere via delle Industrie, circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Sant’Alberto, via di Roma, viale Farini, Stazione FS e osservare la fermata 001 (Ravenna FS) in direzione Centro CittàBorgo Montone, per poi proseguire sul percorso ordinario. In entrambe le direzioni non transita da via Trieste, nel tratto tra rotonda Danimarca e piazza Caduti sul Lavoro. Le fermate temporaneamente soppresse durante la deviazione sono: in via Trieste (direzione Enichem) 101 – 103 – 105 -106 – 107 – 109 – 111 – 113; in via Trieste (direzione Borgo Montone) 165 – 167 – 169 – 171 – 173 – 175 – 131, in piazza Farini (direzione Borgo Montone) 006 (Ravenna FS-Box1).