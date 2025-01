Ponte mobile chiuso: "Ora tutto il traffico in via Chiavica Romea"

Il ponte mobile è chiuso e via Chiavica Romea si blocca per ore negli orari di punta. È l’allarme lanciato dai residenti della strada, già al centro di polemiche legate al traffico. E che nel tardo pomeriggio di lunedì si è bloccata per la lunga coda di auto dei lavoratori che rientravano a casa. "Al traffico ormai ci siamo abituati, ma non così – dice Mario Sarni, residente e tra i promotori della petizione portata già a inizio dicembre in commissione consiliare –. Allora abbiamo cercato di capire che cosa stava succedendo e ci siamo accorti che tutto il traffico del ponte mobile viene mandato qui. Tra l’altro alcuni, per accorciare la coda, si infilano nel parcheggio dietro a via Pomposa, in una zona un po’ buia e piena di sensi unici. Lì ci sarebbe il limite dei 30 chilometri orari ma nessuno lo rispetta, gli automobilisti vanno che volano. È poi successo di nuovo stamattina (ieri, ndr) e sicuramente capiterà ancora stasera". Sarni riferisce che lunedì sera la coda di auto è iniziata circa alle 16.20 ed è andata avanti fino alle 19, mentre ieri mattina dalle 7 fino alle 8.30/9. "Ho fatto fatica anche a immettermi in strada – racconta –. Ora mi chiedo come mai non siano stati presi prima dei provvedimenti per trovare una soluzione migliore, piuttosto che mandare tutto il traffico qui. Se va avanti così noi tra 15 giorni abbiamo i polmoni pieni di smog". La riapertura del ponte mobile è infatti prevista per il 10 febbraio.

Del traffico di via Chiavica Romea, che va da viale Mattei alla Darsena, si è già parlato negli ultimi mesi. I residenti hanno raccolto le firme per chiedere al Comune di migliorare la situazione e lo scorso 2 dicembre si è discusso dell’argomento in Comune, durante una commissione consiliare molto accesa che ha subìto anche un’interruzione proprio a causa delle polemiche. Gli abitanti della zona lamentano soprattutto la velocità delle automobili che transitano nella strada, il degrado dell’asfalto sulla carreggiata e nei marciapiedi (che tra l’altro non è presente per tutta la lunghezza del percorso) e lo stato in cui versano le fermate dell’autobus. A preoccupare i residenti, poi, anche la presenza di una cabina di decompressione del gas metano vicino a un incrocio, col timore che possa essere danneggiata da un veicolo in caso di incidente.

La commissione si era conclusa con la proposta, da parte dell’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte, di fare un incontro col Consiglio territoriale in questo mese di gennaio per fare il punto sulle conclusioni di uno studio già commissionato dal Comune per ridurre i problemi della zona e mettere in cantiere lavori da eseguire possibilmente già nel corso di quest’anno. "Del Conte ci aveva detto che entro questo mese ci avrebbero chiamato per farci sapere quali provvedimenti avrebbero preso – prosegue Sarni – ma finora non è successo. Noi qui continuaimo ad avere molte buche con l’asfalto che salta via e il traffico che aumenta di giorno in giorno. Si era ipotizzato, anche, di rendere un pezzetto di via Chiavica Romea a senso unico da viale Mattei: l’anno scorso era stato così temporaneamente per alcuni lavori alle radici degli alberi e il traffico era dimezzato. Questo è un quartiere pieno di bambini e di anziani e in alcuni punti non c’è nemmeno il marciapiedi: occorre fare qualcosa".

sa.ser