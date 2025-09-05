Ponte mobile, oggi si riapre. È rimasto chiuso 19 giorni spezzando in due la viabilità

Rush finale per il ponte mobile, che nella tarda mattinata di oggi dovrebbe riaprire, salvo soprese dell’ultimo momento che non ci risultano. L’attraversamento è stato sbarrato per 19 giorni a causa di improrogabili interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall’Autorità Portuale. È auspicabile che Anas e Comune ne prendano atto rapidamente, considerati i problemi creati dalle loro ordinanze che hanno vietato il transito ai mezzi pesanti superiori alle 15 tonnellate nelle strade comunali e nel tratto ravennate della statale 16 Adriatica, Ma Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, commenta che "il giubilo per la notizia che dovrebbe restituire respiro al traffico, letteralmente soffocato da una contestualità di lavori apparsa ai più quasi calcolata per rendere la vita impossibile ai ravennati, è stato immediatamente annullato dall’annuncio di Rfi sulla chiusura del passaggio a livello di via Candiano che inizierà lunedi 8 settembre e durerà un’ulteriore settimana. Questo anche se il ponte mobile dovesse riaprire prima".

Sul banco degli imputati sempre i tempi. Le ordinanze di Anas e Comune, conseguenti al divieto di accedere all’infrastruttura sul canale, sono arrivate nella settimana di Ferragosto, tra il 12 e il 14, il 15 era festivo, e il 16 e il 17 sabato e domenica. Il provvedimento partiva da lunedì 18 agosto e al mondo dell’autotrasporto e degli spedizionieri portuali è mancato il tempo di organizzare diversamente il lavoro. Da qui danni per imprese e cittadini, che forse in parte potevano essere limitati, perché si era a conoscenza da tempo del problema. Considerato che si ripeterà, perché trascorreranno almeno 4 anni per potere avere un secondo attraversamento sul Candiano, con un investimento ipotizzato di 70 milioni, e ammesso che si riesca a ottenere il sostegno del governo, le organizzazioni e le aziende hanno chiesto a Prefettura e Comune di essere coinvolte nei processi decisionali che hanno ripercussioni sulla logistica portuale.

I tempi sono chiamati in causa anche da Ancarani: "Non essendoci quelli tecnici per presentare un question time per il consiglio comunale del 9 settembre, chiedo al sindaco di non chiudere il varco Ztl di via di Roma fino alla fine dei lavori sul passaggio a livello di via Candiano anche se il ponte dovesse aprire prima del previsto".

Questo a prescindere dalla battaglia storicamente portata avanti da Forza Italia, dice il consigliere, di una generale revisione delle regole della ZTL di via di Roma "per le quali abbiamo presentato vari documenti in ognuna delle ultime tre consiliature e che porteremo avanti anche in quella da poco cominciata".

Maria Vittoria Venturelli