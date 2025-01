Ponte mobile: "Perchè tante manutenzioni?"

Ieri è stato il primo giorno di chiusura del ponte mobile, per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria decisi dall’Autorità portuale, proprietaria dell’infrastruttura. I lavori straordinari previsti includono la sostituzione dei giunti d’acciaio di collegamento tra il ponte mobile e il piano stradale che risultano deformati, la verifica sull’integrità e la tensione delle 32 funi metalliche che lo tengono sospeso e sui catenacci che vincolano tra di loro le due metà della struttura quando il ponte rimane chiuso.

Intanto l’ingegnere Maurizio Marendon sottolinea i problemi del ponte: "Cosa siano questi interventi e perché debbano essere eseguiti cosi frequentemente producendo oltre al disagio anche un elevatissimo costo che sta dissanguando le risorse pubbliche, non si sa – spiega l’ingegnere –. Costato undici milioni di euro, il ponte mobile ha dato i primi problemi fin dal collaudo di problemi quando fu riportato in officina per difetti nelle saldature della struttura portante. Dalla sua inaugurazione nel 2010, ha avuto fin da subito problemi di apertura giustificata nella necessità dei topi di tenere affilati i denti, mangiando i tubi idraulici. Poi la mancata apertura per il passaggio della madonna Greca patrona di Ravenna nel 2013 e l’anno successivo la mancata apertura per la veleggiata in Darsena che ha bloccato circa settanta barche". Poi segue, in una nota dell’ingegnere, un lungo elenco di manutenzioni ordinarie dal settembre del 2020 ad oggi: "Ora perche’ tutte manutenzioni straordinarie? Cosa ci stanno nascondendo e il nuovo progetto del ponte per i mezzi pesanti che avrà un costo di 30 milioni di euro sarà ugualmente deficitario?"