Ponte mobile riaperto. Lavori di manutenzione finiti con anticipo. Ma resta il caos traffico

Il ponte mobile che attraversa il Canale Candiano da via Trieste, è stato riaperto al traffico con due giorni di anticipo, sabato alle 15.30. Inizialmente il termine dei lavori era previsto per oggi, lunedì, alle 18. L’attraversamento era chiuso dal 27 gennaio per inderogabili lavori manutenzione straordinaria programmati dall’Autorità portuale, proprietaria dell’infrastruttura. A dieci anni dalla sua costruzione e con il passaggio di 10 milioni di veicoli l’anno, richiede infatti che siano effettuati periodicamente i controlli per garantirne la funzionalità e la sicurezza.

Gli interventi hanno riguardato la sostituzione dei giunti d’acciaio di collegamento tra il ponte mobile e il piano stradale perché risultavano deformati, la verifica sull’integrità e la tensione delle 32 funi metalliche che lo tengono sospeso e sui i catenacci che bloccano tra di loro le due metà della struttura quando è chiusa. Per limitare i disagi alla circolazione, il Comune di Ravenna aveva sospeso la zona a traffico limitato in via di Roma e il varco Sirio non emetteva multe. Ma non è stato sufficiente. Via Chiavica Romea, che va da viale Mattei alla Darsena, è rimasta congestionata a lungo negli orari di punta al mattino e nel tardo pomeriggio per le code di auto dei lavoratori in uscita dalla zona industriale. Il traffico in quella strada, già intenso con il ponte mobile aperto, è da tempo oggetto di proteste da parte dei residenti che hanno avviato una petizione e discusso il problema in Comune con l’assessore Del Conte. I principali nodi critici sono il restringimento della carreggiata all’incrocio con via Teodorico che contribuisce a creare un effetto "tappo" e, più avanti, il semaforo in Darsena. Segnalazioni sono arrivate anche dall’autotrasporto: i camion si sono trovati incolonnati lungo la Classicana, con conseguenti ritardi nella consegna delle merci. Per eventuali future chiusure del ponte mobile, gli autotrasportatori chiedono di poter utilizzare dal Pala De André la circonvallazione del Molinetto e quando è possibile di organizzare i lavori su più turni giornalieri per ridurre i tempi di chiusura.

Con questo stop torna di attualità il tema del secondo ponte mobile pensato per il traffico pesante e per garantire sempre un attraversamento attivo. Ma i tempi di realizzazione non sono brevi e l’investimento stimato si aggira intorno ai 50 milioni di euro. L’Autorità portuale sta sviluppando lo studio di un collegamento alternativo e l’opzione più probabile sembra essere un percorso che, a partire da via Trieste, passa per l’area ex Sarom e arriva allo scolo Fagiolo e a via Baiona.

Maria Vittoria Venturelli