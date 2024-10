Ponte Ragone, da domani i lavori. Ecco come cambia la viabilità

Prenderanno il via domani i lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, sulla strada provinciale 5 al confine tra Ragone (frazione di Ravenna) e San Pancrazio (frazione di Russi). L’intervento, del valore complessivo di 1,6 milioni, sarà finanziato per 1,1 milioni attraverso un contributo concesso alla Provincia dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e per 500mila euro attraverso risorse provinciali.

I lavori sono finalizzati all’innalzamento dei livelli di servizio e sicurezza della strada provinciale 5. Nello specifico l’intervento prevede la demolizione dell’impalcato del ponte esistente, la conseguente ricostruzione mediante il ricorso ad una nuova struttura metallica, l’adeguamento funzionale della sezione stradale e la creazione di un percorso protetto per l’utenza debole. Il termine dei lavori è previsto entro la primavera (nella foto il rendering del lavoro).

Per consentire il rifacimento del ponte sarà sospesa la circolazione lungo la strada provinciale 5 Roncalceci (dal km 4+570 al km 4+900). Sarà inoltre sospesa la circolazione veicolare sulle sommità arginali nei tratti prossimi al ponte, e verrà chiusa via Argine destro Montone dall’incrocio con via Ragone per 150 metri circa in direzione di via Sabbionara.

Le modifiche coinvolgono anche le linee del servizio pubblico e scolastico, con alcune deviati e orari diversi rispetto a quelli abituali. Per tutte le modifiche consultare il sito web di Start Romagna. Per informazioni sulla linea 166 chiamare Zaganelli Bus al numero 0545 35995.