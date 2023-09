"Ponte riaperto entro fine ottobre"

È iniziato il conto alla rovescia per l’attesa riapertura riapertura del ponte sul canale dei Mulini lungo la via Reale a Taglio Corelli di Alfonsine. Come infatti si legge in una breve nota, apparsa sul sito internet della locale amministrazione comunale, "il completamento dei lavori e la conseguente riapertura al traffico sono previsti, salvo impedimenti, entro la fine del mese di ottobre". Incrociando quindi le dita, bisognerà attendere ancora circa un mese, massimo una quarantina di giorni, per poter nuovamente usufruire della struttura che era stata chiusa al traffico veicolare e pedonale poco più di anno fa (per l’esattezza il 5 settembre 2022) su ordinanza, ‘contingibile e urgente’, disposta dal sindaco Riccardo Graziani.

Intanto sia oggi che domani, completata la realizzazione della platea a sostegno della struttura scatolare, è prevista la posa della struttura stessa. In queste date via Cuorbalestro e via Canal Fusignano saranno offlimits al traffico, a eccezione dei residenti, per permettere il posizionamento dei macchinari necessari al collocamento della struttura scatolare. Sarà inoltre completamente interdetto il guado provvisorio realizzato (grazie alla collaborazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e del Genio militare) per consentire ai mezzi agricoli di accelerare le operazioni di drenaggio dell’acqua durante l’alluvione. Tornando all’ordinanza disposta a inizio settembre dello scorso anno dal primo cittadino, il provvedimento si era reso necessario per ‘tutelare e salvaguardare l’incolumità pubblica’, in seguito alle criticità emerse al termine di un’accurata indagine che una società di ingegneria incaricata dal Comune di Alfonsine aveva effettuato per valutare l’eventuale messa in sicurezza di infrastrutture (tra cui 41 ponti) presenti nel territorio comunale. Indagini che, relativamente al ponte sul Canale dei Mulini situato a Taglio Corelli, avevano evidenziato criticità tali da richiederne l’immediata chiusura fino al completamento della sua demolizione e della ricostruzione di un nuovo manufatto. Da allora il percorso della ‘Conferenza dei Servizi’ ha consentito di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per procedere con i lavori, ma al momento del loro avvio l’evento alluvionale dello scorso maggio ha ritardato in modo importante l’avvio del cantiere. In questi mesi, tra residenti, utenti della strada, titolari di aziende agricole e di attività commerciali, sono stati tanti coloro che hanno lamentato disagi. Il costo della nuova struttura ammonta a oltre 400mila euro, somma finanziati interamente dall’amministrazione comunale.

Luigi Scardovi