Ponte, slitta la riapertura. Fine lavori il 30 novembre. La Palli: "Una buona notizia"

Il 30 novembre è la data di termini lavori del ponte fra Ragone e San Pancrazio. Non più il 30 giugno. Lo ha comunicato Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della Provincia. La notizia del nuovo slittamento del termine lavori e quindi della riapertura del ponte, chiuso dal 7 ottobre, ha lasciato ammutoliti i consiglieri di circoscrizione, che lunedì, come ogni primo lunedì del mese, affronteranno i cittadini delle due frazioni infuriati. Arrabbiati perché la chiusura del ponte sul Montone porta grandi disagi ai residenti, ma anche serie perdite alla maggior parte delle attività commerciali di San Pancrazio, penalizzate dal mancato passaggio del traffico sulla provinciale che porta al Cervese, e dalla perdita della clientela quotidiana che da Ragone e dintorni attraversava il ponte e in pochi minuti faceva la spesa e acquisti vari.

Ora che i lavori demolizione del vecchio ponte sono terminati, si riteneva che in poche settimane il nuovo ponte sarebbe stato rimontato. In fin dei conti è stato ripetuto in più un’occasione, che "la struttura del ponte, l’impalcato, era lì pronta, immagazzinata ormai da tempo nel cortile di un’azienda vicina al fiume", lasciando intendere che il montaggio sarebbe stato semplice quasi fosse un Lego. Per cui anche i più scettici iniziavano a credere che a settembre il ponte sarebbe stato aperto, anzi. E invece….

Non è affatto negativa la sindaca e presidente Palli. "Il 30 novembre per me è una buona notizia - afferma - finalmente ho una data credibile. Intravedo una luce. La demolizione é terminata, ho una data certa che non può essere superata. Ho temuto che l’azienda, Gr.An. Appalti Italia rinunciasse al lavoro prima che arrivassimo a questo punto, il che avrebbe significato dover ricominciare tutto da capo e avere il ponte chiuso per alcuni anni. Ora la mano passa a un gruppo di aziende in subappalto, tutte conosciute e solide, una di Bolzano e altre locali e soprattutto non ci sono più lavorazioni, che possano essere ritardate dalla piena del fiume, ci si potrà fermare per pioggia, ma per riprendere subito appena terminato, senza nuovi permessi". "In quanto ai ritardi c’è una narrazione sbagliata - puntualizza - la data del 30 marzo è stata erroneamente scritta su un cartello nel cantiere dalla provincia, ma si è sempre parlato del 30 giugno. Per cui il ritardo è di 5 mesi".

Nel settembre 2023, quando l’intervento fu illustrato alla cittadinanza tecnici della Provincia e amministratori parlarono di "apertura in primavera" al massimo prima dell’estate. Allora era impensabile affrontare la vendemmia con il ponte chiuso. Ma tutto si si è subito rivelato complicato, a iniziare dall’apertura del cantiere, avvenuta non nell’ottobre del 2023, ma nell’ottobre del 2024.

E anche le opposizioni intervengono. "Inaccettabile la data del 30 novembre comunicata dalla Provincia" affermano in una nota i consiglieri comunali Alberto Ancarani di Forza Italia a Ravenna e Cellini a Russi. I consiglieri hanno inoltre "depositato una richiesta di indennizzo per i residenti". "Questo anche alla luce del fatto – spiega Cellini – che il nuovo cronoprogramma sottoscritto da aziende e Provincia, prevede che le lavorazioni siano eseguite in maniera consequenziale, ma dove possibile in contemporanea. Pare che non si tengano in conto i disagi che i cittadini vivono già da mesi".

Claudia Liverani