Ponte sul Montone, cittadini infuriati. La sindaca: "Serve l’ok della Regione"

Acceso confronto lunedì sera, in una sala del centro civico di San Pancrazio gremita, fra la sindaca di Russi e presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, e i cittadini. Il tema al centro dell’acceso dibattito era il nuovo rinvio della riapertura del ponte sul Montone che, a differenza di quanto annunciato, non avverrà né a marzo né a giugno, bensì dopo l’estate, a settembre. Il nuovo rinvio ha fatto scatenare la rabbia dei cittadini, che affollavano la sala in oltre un centinaio. Seduti in prima fila gli esponenti della lista Centrodestra per Russi, con il candidato sindaco Sante Samorè, il capogruppo Angelo Cellini e Daniele Nesti. Al tavolo dei relatori, oltre alla sindaca Palli, era presente il presidente del consiglio di circoscrizione della frazione, Aldo Argelli.

"La gente inizia giustamente a spazientirsi – dice Cellini –: i lavori sono partiti lentissimamente ma in ogni caso, come ho detto alla sindaca, volendo ci sono le condizioni per terminare entro luglio, teoricamente anche a giugno. La demolizione si può fare in tre giorni, al limite cinque. E oggi le previsioni atmosferiche sono talmente precise che ci sono anche le finestre temporali che consentono di fare i lavori. Il problema è che in Provincia sono dei dilettanti, lavorano male e soprattutto non controllano".

"I cittadini sono molto arrabbiati – afferma Palli – ed è più che comprensibile. Il confronto è stato duro, come del resto mi aspettavo, ma corretto. Tante domande, sempre pertinenti, sono state fatte sulla ditta, la Grandi Appalti Italia, sui tempi dei lavori e sui ristori. L’impresa, e questa è una sua colpa, è partita con grande lentezza e si è giocata quel tempo in più disponibile per imprevisti. Ma il 14 marzo, in seguito all’allerta meteo, si è dovuto smontare tutto quello che c’era nell’alveo del fiume. Fortunatamente non c’è stata inondazione, ma la piena del Montone ha mangiato parte dell’argine, dell’area golenale sul lato di San Pancrazio, proprio quello dove devono riprendere i lavori. Dopo le alluvioni del 2023 le leggi sulla gestione dei fiumi sono cambiate: il ponte non può essere demolito in tre o cinque giorni, ma deve essere frammentato piano piano in modo che nel fiume non cada neanche uno spillo".

"I lavori, poi – conclude la sindaca –, non possono riprendere finché non c’è il via libera dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Arstpc) che dovrà dare anche le indicazioni per il ripristino dell’area golenale. Fino ad allora è difficile dare delle tempistiche". In ogni caso ieri mattina al cantiere erano presenti alcuni operai.

Claudia Liverani