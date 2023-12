Ponte sul Senio, il cantiere verso la chiusura

Poche settimane ancora e finalmente chiuderà il cantiere aperto per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Senio fra Lugo e Bagnacavallo, finanziati dalla Provincia. Dopo oltre un anno dall’inizio dei lavori che avrebbero dovuto concludersi entro il 2023, gli interventi di consolidamento e rifacimento giungeranno al termine probabilmente entro la fine di gennaio 2024. "La sistemazione della parte sottostante, legata al consolidamento della struttura si è conclusa – spiega Nicola Pasi, referente per infrastrutture e viabilità per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. "Ora sono partiti gli interventi della parte superiore che ovviamente procederà a mezza strada alla volta, per evitare, come è successo fino ad ora, l’interruzione della circolazione veicolare lungo la provinciale 253 San Vitale". L’obiettivo complessivo dell’intervento è il consolidamento della struttura che, all’origine del progetto doveva essere completamente sostituita. Poi, per evitare tempistiche troppo estese, si è optato per la messa in sicurezza dell’esistente.

"In questi giorni gli operai hanno gettato il cordolo sul quale, nei prossimi giorni, sarà montato il guardrail – continua Pasi. "In questo modo si potrà completare metà corsia. A quel punto partiranno gli interventi sull’altra metà di strada". Questa fase ulteriore andrà a completare definitivamente gli interventi previsti per il ponte che potrà quindi aprirsi completamente alla circolazione fino ad ora gestita a senso alternato. Nel frattempo, il comune di Bagnacavallo insieme alla Provincia, ha ottenuto dalla Regione l’assegnazione dei fondi necessari a dotare il ponte di un collegamento ciclabile dedicato e collegato a via Bruciamulina. Il ponte è già dotato di un passaggio pedonale su entrambi i lati. Il percorso ciclabile è progettato per affiancarlo. Per realizzarlo però – assicura Pasi – non sono previste ulteriori chiusure. "L’intervento non andrà ad impattare sulla circolazione veicolare – sottolinea. "Il percorso ciclabile sarà semplicemente affiancato all’esistente". Chi vuole quindi raggiungere Bagnacavallo o Lugo senza gli intoppi causati dalla presenza del cantiere, deve continuare ad utilizzare, fino al gennaio prossimo, le strade alternative come la provinciale Macallo o la Quarantola, oppure la bretella della A14.

Monia Savioli