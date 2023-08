Ponte sulla San Vitale, chiusura prolungata Da Massa sindaco e capigruppo chiedono lumi

"Perché è stata prolungata l’interruzione della circolazione sul ponte della San Viale?". Lo chiedono dopo la recente proroga il sindaco Daniele Bassi e i capigruppo di Massa Lombarda. Hanno scritto una lettera al dirigente del settore Viabilità della provincia, al comandante della Polizia locale e all’Agenzia regionale della Protezione civile. L’ordinanza prevede il blocco della circolazione sul ponte nel comune di Sant’Agata sul Santerno fino al 12 agosto dalle 8.30 alle 20 per i lavori di ricostruzione dell’argine del fiume e ha suscitato malcontento tra i cittadini. Chiede chiarimenti anche Italia Viva segnalando "un aumento dei tempi di percorrenza su una viabilità secondaria che non è strutturata per sopportare questa tipologia di traffico e sta accusando l’uso con evidenti segnali di degrado. Tante le lamentele che ogni giorno vengono espresse dai cittadini che abitano ad est ed ovest del ponte, ma anche mda chi per svariati motivi dovrebbe transitare sul Santerno. L’mpatto è quindi molto vasto riguardando più comuni della Bassa Romagna. Come Coordinamento Terzo Polo Bassa Romagna ci sentiamo in dovere di raccogliere questo disagio e di portarlo all’attenzione di chi gestisce questo cantiere".