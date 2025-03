Ponti faentini ‘sotto i ferri’. Oltre 20 milioni di lavori

Sono numerosi gli interventi, finanziati, nel programma triennale della Provincia di Ravenna, che interessano ponti e cavalcavia del Faentino. Tra questi rientrano i 2 milioni e 170 mila euro per l’adeguamento del ponte sul Lamone nella provinciale ‘Rugata Madrara’, i 455mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di Tebano sul Senio nella provinciale ‘Girona-Biancanigo-Casalone-Tebano’. È stato finanziato anche l’intervento da un milione e 350mila euro di adeguamento statico e sismico del ponte sul Lamone che si trova sulla provinciale ‘Canaletta Sarna’. Altri 795mila euro serviranno per l’adeguamento statico e sismico del ponte Rivacciola sul Senio, sulla ‘Casolana’. Un altro intervento da 1 milione e 45mila euro riguarderà l’adeguamento statico e sismico del ponte della Castellina, sul Lamone, lungo la provinciale 302R ‘Brisighella-Ravenna’. Per l’adeguamento del ponte al km 77+074 della provinciale 302 sono stati quantificati 946mila euro, mentre un milione e 300mila euro servirà per la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia tra le provinciali ‘Naviglio’ e ‘Mezzo Corleto’.

Si interverrà anche sui due ponti in muratura lungo la Sp16 Marzeno, per circa 500mila euro e per 1 milione e 100mila euro lungo la ‘Brisighellese’. Un milione e 670mila euro serviranno per l’adeguamento del ponte sul Santerno al confine con la Città Metropolitana di Bologna e 1 milione e 400mila euro per la manutenzione straordinaria sui ponti a più campate al servizio delle arterie extraurbane secondarie della provincia. I rifacimenti di ponti a campata unica, invece, saranno realizzati con 5 milioni. Per quanto riguarda gli investimenti su più anni sono stati stanziati 2 milioni e 437mila euro la manutenzione straordinaria dei ponti al servizio delle strade locali extraurbane. Gli interventi su più anni, invece, interessano il ponte sul Senio lungo la Casolana all’altezza di Riolo per 1 milione e 900 mila euro e quasi due milioni per l’adeguamento del ponte sul Rio Mercatale nel territorio di Casola. Progetti da circa 4 milioni l’uno riguarderanno gli adeguamenti del ponte sul Rio Bagno a Fognano di Brisighella, di quello del Cantone e di quello del Cozzo sul Senio, in territorio di Casola.

Damiano Ventura