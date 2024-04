Pop music, che passione

La Scuola di Musica Malerbi di Lugo presenta il saggio dalla classe di canto pop di Roberta Montanari. L’evento si terrà oggi alle 18.30 presso il Centro Sociale Il Tondo in via Lumagni. Montanari, artista di grande prestigio, collabora con alcuni dei più celebri nomi della scena pop italiana. La sua esperienza concertistica include partecipazioni al Festival di San Remo e una lunga collaborazione come corista con artisti del calibro di Elisa, Cesare Cremonini, ed Eros Ramazzotti. A maggio partirà per il tour estivo al fianco di Vasco Rossi, esibendosi negli stadi di tutta Italia. I suoi talentuosi allievi si esibiranno in un repertorio che abbraccia i grandi cantautori italiani, tra cui Battisti e De André, oltre a brani di Mia Martini, Alicia Keys, e un emozionante My Way di Frank Sinatra. La serata culminerà con una versione corale di Supereroi di Mr. Rain.

L’attività della Scuola di Musica Malerbi è in pieno fermento durante i mesi di aprile e maggio, con saggi, master class e concerti che dimostrano la vitalità di questa istituzione. Attualmente, la scuola conta circa 250 famiglie di ragazzi iscritti. Il saggio è aperto al pubblico e non richiede prenotazione. Invitiamo tutti gli appassionati di musica a partecipare a questa serata straordinaria e a celebrare il talento dei giovani artisti. Per ulteriori informazioni, contattare la Scuola di Musica Malerbi al numero di telefono 347-5839049 o visitare il sito web della scuola: www.scuolamalerbi.com