Popoli Festival, tra cibo e ambiente Quest’anno sarà dedicato all’Amazzonia

Un’edizione dedicata all’Amazzonia ma con la Romagna nel cuore. La 15°edizione del Popoli Pop Cult Festival, evento di punta della programmazione culturale di Bagnara di Romagna ed anche del territorio dell’Unione si aprirà giovedì prossimo. Per quattro serate, fino a domenica 2 luglio, il borgo medievale di Bagnara di Romagna si trasformerà in un concentrato di cultura etnica con gastronomia, spettacoli, mostre e premi. L’Amazzonia, la foresta più importante del pianeta con i suoi 6 chilometri quadrati di estensione ed i 9 paesi toccati, sarà protagonista del focus di quest’anno. La Romagna e la sofferenza del post alluvione non passeranno in secondo piano.

Ogni sera sarà possibile contribuire alla raccolta fondi "Romagna, t’è bota" - frase riportata anche nelle t-shirt realizzate per l’occasione e messe in vendita - con la quale l’amministrazione intende acquistare attrezzature per la sicurezza del territorio, da brande a idrovore, fino ad una torre faro con generatore. La gastronomia resta il punto forte del Festival, per un totale di 23 stand. I punti forti dell’offerta gastronomia saranno lo stand del Brasile in Piazza IV Novembre e del Perù in Piazza Francucci. Ritorneranno le specialità austriache, cubane e iraniane e confermano loro presenza Spagna, Grecia, Angola, Albania, in rappresentanza dell’importante comunità che ha sede a Bagnara di Romagna, Argentina e tanti altri paesi. Il piatto giudicato più buono dalla giuria presieduta quest’anno da Elena Morlacchi, concorrente di Masterchef 11, vincerà il concorso gastronomico supportato da Eurovo. La parte musicale punterà ancor di più sulla presenza dei buskers e sui due palcoscenici di Piazza Marconi e della Rocca.

L’intrattenimento della prima serata si aprirà, alle 20,30, con la parata del gruppo Corretto Samba che poi si esibirà in piazza. Si continuerà con i Willos Irish music il venerdì, i Del Barrio &Indio Atuca il sabato e Jack Guitar e il coro dei rifugiati la domenica. All’interno della Rocca invece sarà dato spazio al tango argentino, a melodie pop e folk, alla musica Yddish e klezmer, a balli di Brasile, Thailandia e Perù, flamenco, capoeira e ritmi africani. Il Premio Popoli, assegnato dal 2016, andrà all’associazione Amazonia Onlus. Sempre alla foresta sarà dedicata la mostra "Amazzonie" allestita nella sala consiliare della Rocca ed il laboratorio "BontanicArte". Per venerdì 20, è previsto uno speciale ringraziamento ai volontari e agli amici che hanno aiutato il borgo durante l’emergenza di maggio. Info: popolipopcultfestival.com

Monia Savioli