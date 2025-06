Popoli Pop Cult Festival tra colori, sapori e musica dal Marocco

Bagnara continua a colorarsi per la 17esima edizione del Popoli Pop Cult Festival, l’appuntamento con le culture e la gastronomia internazionali.

Oggi si comincia alle 17 al parco dei Prati di Sant’Andrea con ‘Una boccata d’arte’ e l’inaugurazione di un’opera d’arte site specific di Vica Pacheco. Dalle 19, poi, torna il concorso gastronomico ‘Eurovo per Popoli 2025’ con premiazione alle 21.15 in piazza Marconi. La serata sarà animata da musica marocchina: dopo le 21.15 in piazza Marconi si esibisce l’ensemble Yassin El Mahi, alle 21.30 alla Rocca Sforzesca il duo Omid&Arne. Lungo le strade musicisti dj set, danze e artisti di strada. Immersi nei colori e nella musica, il pubblico potrà scegliere prelibatezze esotiche tra ben 24 stand di altrettanti Paesi: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Camerun, Cuba, Filippine, Francia, Giordania, Georgia, Grecia, Libano, Marocco, Messico, Perù, Romania, Spagna, Germania, Thailandia, Chaiaphum (Thailandia) e Vietnam.

Saranno visitabili anche le numerose mostre dislocate per il borgo e il Museo del castello, che rimarrà aperto nei giorni di festa dalle 19 alle 24 (oggi e domani anche dalle 10 alle 13), con visite guidate programmate ogni sera alle 19 e alle 19.45.

Per i più piccoli nel fossato della Rocca dalle 20.30 alle 22.30 il laboratorio creativo gratuito ‘Le sabbie del deserto’, ad accesso libero e a cura della cooperativa ‘il Mosaico’.

Il Popoli Pop Cult Festival è organizzato dal Comune di Bagnara di Romagna con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, l’associazione Bagnara Eventi, le associazioni locali e i cittadini. Tra i molti sostenitori, i principali sono Gruppo Eurovo, l’olandese Van der Plass Sprouts e lo studio Arniani Srl.

Per ulteriori informazioni, contattare il Comune di Bagnara di Romagna al numero 0545.905516, visitare le pagine Facebook e Instagram del festival, o il sito www.popolipopcultfestival.com.