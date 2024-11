Popolo della Famiglia e Lega uniti "sui valori". La Regione "va cambiata"

Lega e Popolo della Famiglia hanno chiuso la campana elettorale al Baretto di Marina di Ravenna. Una serata che è stata l’occasione per Jacopo Morrone, onorevole e Segretario della Lega Romagna, e Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia e presente da remoto, per ribadire l’impegno dei due partiti per cambiare volto alla Regione Emilia Romagna. "Siamo convinti che la coincidenza valoriale – spiega Mirko De Carli – con gli amici della Lega sia una solida base per sperare di cambiare il volto alla Regione". Si potrà "tornare a mettere al centro la persona e la famiglia; più che mai in sintonia con Elena Ugolini, che sosteniamo convintamente". Dello stesso parere è Adinolfi che ha espresso l’importanza che per il Popolo della Famiglia ha questa tornata elettorale. Presenti anche i candidati Enea Puntiroli ed Elena Marin.