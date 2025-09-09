Popolo della famiglia in festa. Vannacci interverrà in diretta

Una festa nazionale a Marina di Ravenna per dare valore ai propri principi identitari e rafforzare il legame con la Lega, dopo le alleanze elettorali in Puglia, Veneto e Toscana per le imminenti regionali, prova generale per gli accordi che vedranno i due partiti uniti anche per le elezioni nazionali del 2027. L’appuntamento è in piazza Dora Markus dalle 18 alle 22 di sabato 13 settembre per una serata ricca di eventi e di dibattiti (hanno assicurato la loro presenza, tra gli altri, Marco Rizzo, Mario Adinolfi, Jacopo Morrone e, in collegamento video, Roberto Vannacci) e sarà l’occasione per dare spazio ai temi identitari del Popolo della Famiglia quali la pace, la tutela della famiglia, la lotta alla "colonizzazione ideologica" arcobaleno. "Vogliamo ribadire con forza, partendo da Ravenna dove è nata la nostra collaborazione con la Lega, le nostra priorità ed essere laboratorio di un campo politico ampio", spiega Mirko De Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia e candidato nella lista Lega-Popolo della Famiglia di Ravenna alle ultime elezioni locali. Un campo politico che abbina al Popolo della famiglia oltre alla Lega anche Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo che parteciperà alla serata-evento del 13 settembre. "Vogliamo essere – ha insistito De Carli – una minoranza in grado di orientare le grandi maggioranze" a partire dal tema centrale della sicurezza. E qui Jacopo Morrone, deputato della Lega e segretario della Lega in Romagna, ha lanciato la sua idea: "A Ravenna c’è un assessore, Eugenio Fusignani, chiaramente inadeguato. Chiederemo formalmente al sindaco Alessandro Barattoni di valutare l’idea di ritirargli la delega alla sicurezza per manifesta incapacità. E siamo disponibili a ragionare su un assessore il cui nome sia condiviso da maggioranza e opposizione su un tema che riguarda tutta la città e non è né di destra né di sinistra. Onestà intellettuali imporrebbe a Fusignani di fare un passo indietro dopo aver detto che il problema della sicurezza è solo una percezione ma siccome non lo farà serve una scelta coraggiosa da parte di Barattoni". Un atteggiamento, quello di Fusignani nella recente seduta del Consiglio comunale dedicata al tema della sicurezza, che ha scontentato anche Gianfranco Spadoni (LpRa-Lega) presente anche lui sabato a Marina alla festa del Popolo della Famiglia.

Giorgio Costa