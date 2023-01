Porta a porta, Bassa Romagna sopra l’80%

Il porta a porta è di casa nei nove Comuni della Bassa Romagna dove si sono registrati ottimi risultati per la raccolta differenziata nel corso del 2022. In particolare, negli ultimi sei mesi dello scorso anno, infatti, la media generale tra tutti i Comuni segna il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano regionale dei rifiuti (almeno 80% di rifiuti differenziati), superandolo. Va segnalato anche un calo significativo della quantità di rifiuti prodotti, progressivo dal 2020 ad oggi: dalle 67.750 tonnellate del 2020 si è scesi alle 65.248 del 2021, fino alle 59.269 del 2022.

Nello specifico, tutti i Comuni si attestano al di sopra del 75% dei rifiuti differenziati, con percentuali in miglioramento in tutti i territori rispetto al 2021. Prendendo in considerazione gli ultimi sei mesi del 2022 sul 2021 (ovvero il primo periodo misurabile con il nuovo servizio a regime in tutti i territori), si è registrata una media di aumento della differenziata attorno al 20%: ad Alfonsine si è passati dal 56,7 all’83% (+26,3%), a Bagnacavallo dal 63 all’87% (+24%), a Bagnara di Romagna dal 52,5 al 76% (+23,6%), a Conselice dal 59 al 76,1% (+17,2%), a Cotignola dal 59,9 al 79,5% (+19,6%), a Fusignano dal 69,8 all’84,7% (+14,9%) a Lugo dal 58,3 al 79,7% (+21,3%), a Massa Lombarda dal 67,6 al 78,9% (+11,3%), a Sant’Agata sul Santerno dal 62.4 all’83,7% (+21,4%). "Questi dati riguardano un lasso di tempo indicativo di quelli che potranno essere i risultati per il 2023, poiché sono i primi veri risultati derivanti dal nuovo servizio che, come sappiamo, è stato introdotto gradualmente e ha richiesto periodi di adattamento per le utenze e per migliorare il servizio stesso – dichiara Paola Pula, sindaca referente per l’Ambiente dell’Unione –. Il nuovo sistema di raccolta rifiuti ha suscitato molto dibattito, ma i risultati parlano chiaro. Siamo sulla buona strada. Non solo i nostri territori hanno raggiunto e superato gli obiettivi regionali ed europei, ma possiamo guardare al futuro immaginando una società capace davvero di eliminare i rifiuti, per un’economia circolare virtuosa e sostenibile".

"In futuro si arriverà alla tariffa puntuale, per fare in modo che la Tari sia commisurata all’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati di ciascuno – continua Pula –. Oggi dobbiamo dunque concentrarci sull’importante obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, in particolare quelli inquinanti e indifferenziati, di riciclare meglio e riutilizzare scarti, ma molto si deve fare per ridurre imballaggi e plastica. Sebbene i dati ci dicano anche che la produzione di rifiuti è in calo, abbiamo a che fare con il fenomeno degli abbandoni, che dobbiamo contrastare e che esige una presa di consapevolezza civica".