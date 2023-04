Porta a porta e cassonetti, perché questa scelta?

L’annuncio che la raccolta differenziata dei rifiuti per i cittadini della zona rosa del centro storico di Ravenna verrà realizzata con i cassonetti con tessera e non con il porta porta, dimostra che la raccolta differenziata si può fare anche con il sistema stradale. Così come succede in varie città dell’Emilia-Romagna, dove i Comuni hanno siglato contratti con Hera per cui la raccolta si fa con i cassonetti con tessera. Allora perché anche a Ravenna non si è fatta una scelta del genere molto più comoda per tutti gli utenti? Così invece ci saranno cittadini del centro storico che potranno portare fuori i rifiuti quotidianamente e tutti gli altri (di serie B?) che dovranno tenersi il rusco in casa per giorni, portando avanti e indietro i bidoncini e, se non hanno cortile o balcone, dovranno convivere con l’umido puzzolente, per non parlare di lettiere degli animali o pannoloni usati.

Ci si dice che dobbiamo imparare, che dobbiamo educarci. Certo il disagio del porta a porta è poca cosa rispetto a problemi come l’insufficienza della sanità locale o lo scempio della nostra pineta in seguito alla bella pensata del parco marino. Ma chi si lamenta in genere non viene ascoltato e spesso viene zittito, a volte con una certa dose di arroganza. Da chi forse dimentica che, prima o poi, tutti i nodi vengono al pettine.

M. Luisa Gallignani