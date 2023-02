Porta a porta in centro "Slitta tutto a inizio estate"

Si era detto primavera, ma alla fine in centro arriverà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, alle porte dell’estate. È l’ultimo step di un cambiamento partito nel 2019 nel forese e poi via via esteso ai quartieri periferici e ai lidi fino ad ‘accerchiare’ il cuore della città, zona ritenuta sensibile per antonomasia, ricca di attività, vicoli e monumenti. "Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno – dice l’assessore con delega alla Transizione ecologica e ai Rifiuti Gianandrea Baroncini – attiveremo i nuovi servizi. Stiamo ultimando il progetto anche a seguito del percorso di condivisione che abbiamo concluso con le associazioni di categoria".

Le attività del resto sono uno dei nodi del progetto: per questo nell’ultimo mese c’è stata una fase di confronto con gli addetti ai lavori per capire come programmare il servizio in modo agevole per i commercianti. Certo, qualche disagio sarà inevitabile: pur sempre di un cambiamento si tratta. Al momento il Comune ed Hera non si sbilanciano sulla tipologia di raccolta: è probabile che l’intenzione sia quella di seguire le orme di quanto già fatto nel resto del territorio, con un porta a porta misto: in tal caso per le utenze domestiche organico e indifferenziato verrebbero raccolti casa per casa, mettendo i bidoncini fuori dalla porta, mentre per gli altri rifiuti rimarrebbero le isole ecologiche di base con i cassonetti di plastica, vetro e carta.

Il nodo sarà comunque sciolto a breve: "Entro due settimane – aggiunge Baroncini – partiranno le lettere per tutte le utenze e daremo pubblicità al percorso e alle date delle assemblee, della consegna dei kit e degli info point, con lo schema collaudato e già utilizzato per tutte le altre aree". Ci saranno quindi una serie di incontri programmati per la cittadinanza in cui verranno spiegati tutti i dettagli della raccolta e in cui gli utenti potranno fare delle domande, oltre naturalmente agli info point per ritirare il kit per il nuovo sistema di raccolta. Il cambiamento riguarderà oltre 8.000 utenze ed è un ulteriore passo per raggiungere gli obiettivi di differenziazione dei rifiuti che vedono la nostra provincia fanalino di coda in regione. Rispetto a molti altri territori siamo partiti tardi: su questo hanno influito i tempi lunghi della gara europea dei rifiuti prima e la pandemia dopo, per l’impossibilità di organizzare incontri per spiegare i cambiamenti in presenza.

Negli ultimi anni il passaggio è già avvenuto in quasi tutta la provincia, tra polemiche più o meno accese: Cervia, Russi, Lugo e la Bassa Romagna hanno già effettuato il cambiamento.

A Faenza l’ultimo step arriva invece proprio oggi, con la partenza del porta a porta integrale in tutta la fascia esterna della città, mentre in centro dallo scorso dicembre i cassonetti dell’indifferenziato si aprono solo con apposita tessera fornita ai residenti, con limiti di capienza più stringenti per questa tipologia di rifiuto.