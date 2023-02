Porta a porta, partenza a rilento Ma raccolte a domicilio già in passato

Da ieri nella fascia esterna della città di Faenza è iniziata la raccolta dei rifiuti porta a porta, ma non è una rivoluzione. È, con tutte le differenze dovute al progresso e alle finalità, un ritorno all’antico, a ben 70 anni fa, nel 1953 (ma non solo), quando il Comune di Faenza, nell’ambito di un’efficace azione finalizzata esclusivamente a tutelare l’igiene pubblica, collocò bidoni lungo le strade e ne progettò la distribuzione gratuita a ogni famiglia organizzando la raccolta dei rifiuti con due autocarri attrezzati a comprimerli al posto dei carretti spinti a mano o trainati da somari o cavalli. E ancora, un ritorno al 1973 quando i bidoni vennero sostituiti dai sacchi a perdere. Mentre i cassonetti, che ora andranno a scomparire, vennero collocati sulle strade faentine a metà del 1995, appena 28 anni fa, contro i 40 anni di servizio prestato dai ‘cassonetti a rotelle’ Ravenna dove vennero installati fra il 1982 e il 1983. Cosa è cambiato, in sostanza, da allora ad oggi? La finalità: che fino a metà degli anni Ottanta era quella dell’igiene pubblica, conseguita attraverso l’adozione di meccanismi che evitassero perdite di rifiuti e liquami e che a seguito della legge 475 del 1988...