"Porta Serrata come porta Ticinese"

"Non è Milano fuori porta Ticinese, è Ravenna fuori Porta Serrata": così scriveva il Carlino il 30 gennaio 1964 nella didascalia della foto che riproponiamo e che si riferisce all’area all’incrocio fra via Sant’Alberto e via Circonvallazione San Gaetanino dove era appena sorti i due alti palazzi che facevano il paio con le costruzioni attorno a porta Serrata lato città. Dall’inizio degli anni 50, al di fuori di qualsiasi regolamentazione, a Ravenna si seguì molto la moda dei grattacieli americani: il primo fu il palazzo di piazza d’Annunzio (febbraio 1954), seguirono quelli della Darsena.

A cura di Carlo Raggi