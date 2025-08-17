Perde portafoglio con 650 euro, la polizia glielo restituisce

Ravenna, 17 agosto 2025 – Quando forse aveva ormai perso le speranze, ha ricevuto la buona notizia dagli agenti di polizia che lo hanno chiamato per restituirgli il portafoglio. Avrà tirato di certo un sospiro di sollievo l'uomo vista anche la cifra contenuta all'interno: ben 650 euro. Una sorpresa piacevole e una storia a lieto fine nel Ravennate.

I poliziotti di Pinarella hanno rintracciato in poco tempo il legittimo proprietario e gli hanno restituito il tutto. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana, un lieto fine ottenuto grazie al tempestivo intervento degli operatori. Un episodio che conferma, ancora una volta, la presenza costante della Polizia di Stato sul territorio, che ogni giorno, attraverso l’impegno di uomini e donne in divisa, mette la propria professionalità al servizio dei cittadini. Ma le storie a lieto fine si rincorrono dall'Emilia Romagna alle Marche. Qui proprio nel giorni di Ferragosto, una ragazza ha ricevuto un "regalo" da un portorecanatese: l'uomo le ha restituito la borsa con 1400 euro dopo averla trovata a terra al casello dell'A14 e aver fatto delle ricerche per rintracciare la giovane che al momento delle restituzione forse non poteva credere ai suoi occhi: un gesto dettato dall'onestà che ha sicuramente cambiato la giornata e forse tutte le vacanze della 26enne, residente a Fondi (Latina), sulla costa maceratese.

