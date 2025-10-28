Portafoglio rubato dal carrello, due denunciate

Hanno 50 e 27 anni le due donne originarie della Bulgaria, denunciate dai carabinieri della Stazione di Conselice per furto aggravato in concorso ai danni di una 81enne. L’episodio risale a un paio di mesi fa quando una pensionata del posto si era recata in un supermercato del paese. Dopo aver scelto vari prodotti, riponendoli nel carrello della spesa, si è recata alla cassa, ma nel momento di effettuare il pagamento si è accorta che dalla sua borsa, che aveva collocato nel carrello, era sparito il portafoglio che, oltre a banconote, conteneva diversi suoi documenti personali. A quel punto l’81enne si è immediatamente recata nella caserma della locale Stazione dell’Arma, sporgendo denuncia contro ignoti. Visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del supermercato, nonché grazie all’attività informativa e investigativa, i militari sono riusciti a risalire alle responsabili del furto, già note alle forze dell’ordine per svariati reati analoghi. Si tratta, come detto, di due donne bulgare, di cui una domiciliata nel Bolognese e l’altra senza fissa dimora. Entrambe sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per furto aggravato in concorso.

Luigi Scardovi